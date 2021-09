Un funcionario policial comentó que existe una posibilidad de que el novio de Gabby Petito se haya “disparado en la cabeza”.

A pesar de las hipótesis que pudieran imaginarse, las autoridades mantienen activa la búsqueda de Brian Laundrie, el novio de la bloguera Gabby Petito.

Este martes se entregarían los resultados forenses de un cadáver que las autoridades creen que es Gabby Petito. La dramática historia de la desaparición de una bloguera y aspirante a youtuber continúa. La policía comentó que existe una posibilidad de que Brian Laundrie, el novio de Gabrielle 'Gabby' Petito, se haya "disparado". Sin embargo, aún se mantiene su intensa búsqueda. La policía dijo que no es descabellado pensar que existe una "posibilidad" de que el prometido de Gabby Petito, Brian Laundrie, se haya "disparado en la cabeza", por lo cual no habrían podido localizarlo todavía de ninguna manera, reseñó el periódico The Sun. Temen que el novio de Gabby Petito se haya quitado la vida De acuerdo con el referido medio, la policía de Florida registró la Reserva Mabry Carlton durante todo el fin de semana mientras intentaban encontrar a Brian Laundrie, de 23 años, después de que su familia dijera que no lo habían visto desde el martes de la semana pasada. Según los informes, el novio de Gabby Petito le dijo a su familia que iba a realizar una caminata en esa reserva natural, informó el portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor, al diario New York Post, citado por el lunes por The Sun.

Sigue la intensa búsqueda del novio de Gabby Petito El abogado de la familia llamó a los detectives del FBI el viernes para denunciar su desaparición. La búsqueda de Brian Laundrie permanece activa mientras los equipos buscan en la vasta Reserva Carlton, que se extiende por más de 25,000 acres en el condado de Sarasota. El portavoz Josh Taylor mencionó que a la policía le preocupa que Brian Laundrie se haya lastimado mientras estaba en la reserva, calificándolo el suceso como “una posibilidad”. En ese sentido, expresó: “¿Alguien no cree que sea posible que haya salido y se haya pegado un tiro en la cabeza? Seguro”.

Familia de Brian Laundrie lamentó desaparición de la joven Los policías admitieron que no tienen ninguna información sobre el paradero potencial de Brian Laundrie, al menos hasta la publicación del reporte de The Sun el lunes 20 de septiembre. Pero este martes la búsqueda del muchacho continuaba. La familia Brian Laundrie emitió una breve declaración el domingo por la noche después de que el FBI anunciara que se creía que unos restos humanos encontrados en el Parque Nacional Grand Teton pertenecían a la joven bloguera Gabby Petito.

No se sabe nada del novio de Gabby Petito “La noticia sobre Gabby Petito es desgarradora”, se leyó en el comunicado. Además, la breve declaración también decía que la “familia Laundrie ora por Gabby y su familia”. Tras el anuncio del FBI, el padre de Gabby, Joe Petito, publicó una foto de su hija frente a un mural de alas de ángel, y la acompañó con la leyenda: “Ella tocó el mundo”. La bloguera Gabby Petito había estado viajando por Estados Unidos desde julio y fue vista por última vez el 24 de agosto saliendo de un hotel de Utah con su novio y prometido Brian Laundrie. Ambos visitaron parques nacionales y atracciones turísticas en el medio oeste antes de que ella desapareciera, recordó The Sun.

El novio de Gabby Petito sigue siendo calificado como “persona de interés” Se informó que Gabby Petito habló por última vez con su familia el 25 de agosto cuando ella y su novio Brian Laundrie se dirigían al Parque Nacional Grand Teton. Su madre, Nichole Schmidt, denunció la desaparición de su hija semanas después, el 11 de septiembre. Policías encontraron y confiscaron la camioneta Ford Transit en la que iba la pareja en North Port, Florida. Brian Laundrie regresó al estado, contrató a un abogado y, según los informes, se negó a cooperar con la policía antes de ser nombrado “persona de interés” en el caso de la desaparición de su prometida.

El novio de Gabby Petito no era un sospechoso Pero no se ha sabido de él desde hace días, y la policía de North Port lo sigue buscando en la Reserva Mabry Carlton. Según los informes citados por The Sun, las autoridades obtuvieron datos de rastreo de teléfonos celulares para los dispositivos de Gabby Petito y Brian Laundrie, pero aún necesitan órdenes de registro para obtener “acceso completo” a los dispositivos. La policía dijo que Brian Laundrie, a pesar de que ya se había reportado la desaparición de la joven, pudo marcharse porque no era un sospechoso, no había sido acusado de ningún delito y las autoridades no estaban rastreando sus movimientos.

FBI pide ayuda a la comunidad El FBI todavía está investigando la desaparición de Gabby Petito y aceptando información del público. Se espera que este martes 21 de septiembre se entreguen los resultados forenses que determinarán si el cadáver hallado el domingo es o no Gabby Petito. “Seguimos buscando información de cualquier persona que haya utilizado el área de acampada dispersa de Spread Creek entre las fechas del 27 al 30 de agosto de 2021 y que haya tenido contacto con Gabby o su novio, o que haya visto su vehículo”, indicó el FBI en un comunicado. Cualquier dato puede compartirse en tips.fbi.gov, y alguna foto relevantes al caso se puede enviar a fbi.gov/petito. Las pistas también se pueden compartir a través del teléfono 1-800-CALL-FBI.

Revelan el último y “extraño” mensaje que envió Gabby Petito a su familia El caso de la desaparición y el hallazgo de los presuntos restos humanos de Gabby Petito continúa sembrando nuevas interrogantes. Luego de que la policía allanara la vivienda de la familia del prometido de Petito, en North Port, Florida, salió a la luz el último y “extraño” que Gabby envió a su familia. La policía reveló a través de una orden de registro el último y “extraño” mensaje de texto que supuestamente Gabby le envió a su madre el pasado 27 de agosto. El documento indica que esta fue la “última comunicación” que alguien tuvo con la joven desaparecida.

Último mensaje de Gabby Petito fue “extraño” Según reseñó E! News, en la orden judicial del 20 de septiembre, la madre de Petito, Nichole Schmidt, expuso que recibió un “mensaje de texto extraño” de su hija el pasado 27 de agosto. El mensaje de texto decía: “¿Puedes ayudar a Stan? Sigo recibiendo sus mensajes de voz y llamadas perdidas”. Schmidt indicó que aunque el abuelo de la influencer se llamaba Stan, la joven nunca se refería a él de esa forma y le preocupaba que algo no estuviera bien. “La madre estaba preocupada porque algo andaba mal con su hija”, decía la orden judicial del oficial Daniel Alix. “Esta es la última comunicación que alguien tuvo con Gabby”, indicó.