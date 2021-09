Mark Burrow le dijo a The Herald Tribune que ya para estos momentos la policía debería haber encontrado evidencia de que Brian Laundrie estaba en ese reserva. Y el hecho de que no haya sucedido podría significar que tal vez nunca estuvo ahí, agregó.

Brian Laundrie pudo haber sido comido en una reserva natural de Florida, según los expertos que temen que la policía esté “perdiendo el tiempo” registrando el área desde hace días para localizarlo, reseñó el diario The Sun en la tarde del jueves 23 de septiembre.

Hace un par de días, Boyer le comentó a Insider: “Puede que (Brian) ni siquiera esté en Florida. Ha tenido ocho días para huir en este momento”. Y el abogado de defensa criminal Philip Holloway había manifestado anteriormente a Fox News : “Si miras lo que están haciendo y cómo lo están buscando, el rastro, eso me dice que no están buscando recuperar a Brian Laundrie con vida”.

Desde entonces, las autoridades han estado utilizando drones y vehículos buggies todoterreno para ayudar en la búsqueda. Y las unidades caninas especializadas, cámaras infrarrojas, buzos y agentes del FBI también están ayudando. Además, utilizan equipos submarinos y emplean la termografía en el rastreo nocturno, detalló The Sun.

La búsqueda de Brian Laundrie comenzó su sexto día este viernes. Según los informes, fue reportado como desaparecido por sus padres el viernes pasado, luego de que le dijeron a la policía que no lo habían visto desde el martes anterior.

Lo acusan de usar tarjeta de débito

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, el novio de Gabby Petito fue acusado de uso no autorizado de una tarjeta de débito tras la desaparición de su prometida, mientras los investigadores continuaban buscándolo este jueves en los oscuros pantanos de Florida.

Una acusación del gran jurado federal presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. En Wyoming alega que Brian Laundrie usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal de alguien, para realizar retiros no autorizados o cargos por valor de más de 1,000 dólares durante el período en el que Petito desapareció. No dice a quién pertenecía la tarjeta.