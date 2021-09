Novio de Clarissa Molina se encuentra de luto

Vicente Saavedra esta destrozado por la muerte de su abuelo

“Abuelo, descansa con mamá y tío. Te amo” Novio Clarissa Molina luto Vicente Saavedra. Luego de que se diera a conocer el noviazgo entre Clarissa Molina y el empresario Vicente Saavedra, una mala noticia ha llegado para el novio de la presentadora dominicana. Y es que alguien muy cercano al hombre ha fallecido y así lo hizo saber en sus redes sociales con una foto. Relacionado Embarazada termina muerta a balazos en tiroteo en su propio baby shower Cinco niños quedan huérfanos tras muerte de padre y madre por Covid en semanas Mhoni Vidente predice su casos trágicos en el mes de septiembre (VIDEO) A través de su cuenta de Instagram, el novio de Clarissa Molina compartió una triste imagen del fallecimiento de su abuelo, la foto fue compartida en sus historias de su perfil de red social. La perdida de un ser querido es bastante doloroso, y ese dolor es por lo que esta pasando en estos momentos Vicente. Novio de Clarissa Molina de luto En la publicación se puede observar varias fotografías del abuelo del novio de Clarissa, junto con unas flores de color blanco, acompañado de un triste mensaje que dejo el empresario para despedir a sus ser querido: “Abuelo, descansa con mamá y tío. Te amo”, escribió en la instantánea compartida en su red social. Cabe recordar que Vicente Saavedra se desempeña como representante de varios artistas de reconocido nombre, celebridades de la talla de Ozuna. A lo largo de su carrera ha estado junto otras estrellas, ahora con el noviazgo con la modelo dominicana se le ha visto mucho mas contento.

Novio Clarissa Molina luto Vicente Saavedra: Un gran amor para su abuelo Fue tan solo hace unos días cuando se descubrió el noviazgo entre Clarissa y Vicente, todo por una foto donde se les vio agarrados de la mano. El bonito detalle que tuvo hacía su abuelo fallecido, hace ver que es un joven que desborda mucho amor a su familia y seres queridos, según People en Español. El empresario decidió compartir otra instantánea donde dejó otro mensaje donde hace ver su fe absoluta en Dios: Busca a Dios aunque la vida te grite que no, aunque no tengas ganas, aunque te mueras de sueño porque si no lo haces tu alma va a morir de frío”, dice el mensaje publicado. Novio Clarissa Molina luto Vicente Saavedra: Deslumbra con su belleza Clarissa Molina es una modelo profesional, actriz, presentadora de televisión y reina de belleza dominicana. Ella participó en el reality de Univisión Nuestra Belleza Latina 2015, ​ donde quedó como tercera finalista. En el mismo año fue coronada Miss República Dominicana 2015. La dominicana de 29 años de edad constantemente enciende su cuenta de Instagram, al publicar fotografías en donde hace lucir su tonificado cuerpo con atuendos que no dejan nada a la imaginación, siendo una de las presentadoras más hermosas de la cadena de Univisión.

Novio Clarissa Molina luto Vicente Saavedra: ¿Oculta a su novio? El novio de Clarissa Molina, quien fuera ex manager de Ozuna, Vicente Saavedra, hace dos años fue señalado por la madre del fallecido cantante Kevin Fret como uno de los ‘orquestadores’ de la desaparición y el asesinato de su hijo, por lo que ¿eso influyó para que la conductora de El Gordo y la Flaca no hiciera pública su relación? Desde que ‘Chisme no like’ informó por medio de fotografías e historias de Instagram que Clarissa Molina sostenía una relación con Vicente Saavedra, los comentarios de las personas en contra de dicho noviazgo no se han hecho esperar y es que al manager musical lo tachan de casi ‘mafioso’.

Novio Clarissa Molina luto Vicente Saavedra: Clarissa Molina ‘oculta’ a su novio Vicente Saavedra “Si ven en la foto de lado izquierdo Clarisa trae unas pulseras y en la foto de la derecha que compartió Vicente la chica trae las mismas pulseras, a parte que los vieron juntos el fin de semana en ese partido”, se añade en el sitio de entretenimiento, tal y como ya lo sentenciaban Javier Ceriani y Elisa Beristain en Chisme no Like. Para mala fortuna de Clarissa Molina, su novio Vicente Saavedra tiene un ‘pasado turbio’ cuando hace dos años se le señaló como uno de loa autores de la desaparición y posterior asesinato del cantante Kevin Fret quien supuestamente habría intentado extorsionar a Ozuna, de quien la supuesta pareja de la conductora fungía como manager.

Novio Clarissa Molina luto Vicente Saavedra: El empresario es tachado de ‘mafioso’ Aunque tanto Ozuna como Vicente Saavedra siempre dieron la cara tras las duras acusaciones de la madre del cantante fallecido Kevin Fret, ‘la duda se mantuvo’ aunque nunca se les comprobó nada, pero pareciera que la gente recuerda ese hecho y ahora critica al supuesto novio de Clarissa Molina. En la publicación del Instagram de ‘Chamonic’ se leen comentarios como: “Se me hace poca cosa para Clarissa este hombre tiene mas escándalos que nada ,orden de restricción por sus ex mujeres ella merece alguien que no tenga tantos problemas”, “Jajaja se ha dedicado a decir que quiere un novio de dinero”, “Es excasado y con tres hijos”.

Los comentarios no fueron muy favorecedores La gente se imaginaba otro tipo de hombre para Clarissa Molina, por lo que las criticas fueron duras para Vicente Saavedra: "Estas mujeres se enredan con cualquier mafioso delincuente con tal de vivir una vida de lujos", "Se me hacía mejor Sebastian yatra para @clarissamolina !!Pero bueno cada quien le hace caso a su corazón", "A estas les gusta el billete así sean tremendos delincuentes". "Pues vieras que ella tiene lo suyo checa bien quienes la manejan en el ámbito laboral es una de las personas más inteligentes para invertir y muy inteligente por eso me sorprende", "Ay no ella tan linda. Se va a meter con un tipo con problemas ay Dios", "Qué barbaros la Clarissa lo tuvo que decir públicamente hoy que si es su novio", "Ahí no mi @clarissamolina no te metas con esos tigres solo tienen dinero pero sabes bien rodeados del mundo oscuro y son unos perros", comentó más gente.

Admiten noviazgo Ante el escándalo, a Clarissa Molina ya no le quedó de otra más que aceptarlo y así lo confesó en El Gordo y la Flaca: "Yo lo conocí hace tres años, rodando una película, lo conocí dije 'Wow este hombre', pero todo mundo normal tomó su camino, nos saludamos en donde nos veíamos aquí y allá, reconectamos durante mayo y se llama Vicente Saavedra, él trabaja en la industria de la música…", dijo. "Reconectamos y de verdad estamos super felices día a día… Hace tres años fue como 'Hola soy Clarissa, hola soy Vicente' y yo dije 'wow y le eché una miradita a su Instagram y estaba con candado' y ahora, el tiempo de Dios es perfecto y cuando la cosa está para ti y se dio en este momento, estoy feliz, estoy sonrojando… este anillo no es de compromiso, todavía no, estamos empezando pero él le quiso dar formalidad al noviazgo, él me lo regaló… mi papá ya sabe, ellos se van a conocer en octubre…", dijo emocionada pese a los comentarios negativos de la gente.

