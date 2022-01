Novia de Toni Costa manda indirecta

¿Afirma que Adamari López no lo valoró?

Seguidores comienzan a atacar a la novia de Toni

¿Manda indirecta? Evelyn Beltrán, presunta nueva novia de Toni Costa, ex de Adamari López, manda contundente mensaje e indirecta para la conductora de ‘Hoy Día’ y afirma que ella sí valora al bailarín español no como Adamari.

Fue hace un par de semanas cuando distintos medios dieron a conocer la noticia de que el bailarín español Toni Costa había iniciado una relación con la influencer y modelo mexicana Evelyn Beltrán, apodada como ‘La Bichota’, sin embargo, a pesar de que ninguno de los involucrados ha afirmado este hecho, ha habido diversas situaciones que comprueban su amor.

Toni Costa defiende a capa y espada a su presunta nueva novia

Y es que cabe destacar que no fue hace mucho cuando se dio a conocer un comentario en donde el bailarín español salió en defensa de su presunta novia cuando sus seguidores comenzaron a atacar a la mujer afirmando que era una mala madre por haber dejado a su hijo e irse con Toni Costa.

Tras esto, el bailarín se dejó ir con todo y afirmó que ella no era una mala madre, ahora la historia se repite y esta vez Evelyn Beltrán fue la que supuestamente salió a su defensa y no solamente eso, sino también pudo haber mandado una que otra indirecta para la ex de su novio, Adamari López.