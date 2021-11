Novia de Octavio Ocaña revela si la herencia le beneficia a ella y su hijo

Tras días de ‘exilio’, reaparece Nerea Godínez y rompe el silencio sobre el testamento

Además, confiesa cómo obtuvo sus pertenencias y posesiones A poco más de un mes de la muerte del actor Octavio Ocaña, que interpretó a ‘Benito Rivers’ en la serie ‘Vecinos’, se ‘destapa’ si en realidad, Nerea Godínez, quien fuera su novia y prometida, será, junto a su hijo, una de las beneficiadas de la herencia que dejó el artista durante su carrera, de acuerdo a información publicada por el portal Infobae. Tras varios días ‘escondida’ en algún lugar, y de rumores sobre si tuvo un accidente, si estaba embarazada o incluso de las acusaciones del pública sobre una presunta responsabilidad u omisión en el crimen del actor, reaparece la exprometida para confesar toda la verdad sobre la herencia que habría dejado tras años de participar en la famosa serie. ¿CÓMO SE ORIGINÓ EL RUMOR SOBRE EL TESTAMENTO? Fue el youtuber Dael Quiroz, conductor del programa ‘Arguende TV’, quien soltó el rumore de que ella y su hijo Andrés, de 4 años, serían los herederos universales una fortuna que se dice, asciende a un millón de dólares. Pues a raíz de esto, los usuarios de las redes sociales le tundieron a la mujer, hasta incluso, llamarla mantenida. En su ‘exilio’, la expareja del actor solo aguantó unos días callada y después decidió alzar la voz para aclarar su situación en este caso del testamento. Y es que muchas personas la acusan de omisión porque ella dice que pasó por allí el día de la persecución y le cuestionan que no se haya detenido para ver qué pasaba con su prometido.

SE MANTUVO EN ‘EXILIO’ POR UNA RAZÓN Y ROMPE EL SILENCIO POR OTRA A través de una grabación que se exibió en el programa De Primera Mano, quien fuera novia y prometida del actor de ‘Vecinos’, Nerea Godínez, decidió romper el silencio y acabar de una vez por todas con las acusaciones, rumores y toda clase de comentarios que se dan de ella en las redes sociales. Y es que son numerosos los señalamientos que cuestionan su moral ante el caso que conmocionó a México por la manera en que murió el artista. Y aunque muchos usuarios dudan de ella, la familia en todo momento ha apoyado a la mujer, se ven unidos y solidarios, aunque en las últimas actividades en que visitaron el lugar donde el actor murió ella no se ve y la gente comenzó a sospechar si ya no era bienvenida en la familia, pues el histrión ya no estaba, por lo que duró días sin dar la cara hasta este momento. Archivado como: Novia Octavio Ocaña herencia

¿QUÉ HACE LA FAMILIA DEL ACTOR DE ‘VECINOS’ EN DU VIDA DIARIA? En la entrevista, la mujer explicó que desconoce cómo se comenzaron con estos rumores del testamento y dijo que la vida real no es como la telenovelas en que todo se dramatiza y confesó que tanto ella como la familia de su exprometido, han tenido que continuar con su vida normal, pues no pueden hacer otra cosa que seguir con sus actividades. De manera textual reveló: “La verdad no sé ni qué es eso. La gente vive como en una novela. Piensan que las cosas son como en las novelas, como en las series. La verdad es que este país está súper mal, pero no, yo te puedo decir que mi vida la llevo normal, con mi empresa como siempre y mi día, pues normal: trabajar, regresar a mi casa y ya. Y su papá igual con su empresa en Tabasco y su hermana trabajando. Todos estamos haciendo lo que hacíamos cuando estaba Tavo, o sea nada diferente”. Archivado como: Novia Octavio Ocaña herencia

CONFIESA QUÉ LE DEJÓ SU EXPROMETIDO A ELLA Y SU HIJO El periodista Gustavo Adolfo Infante exhibió una grabación de quien fuera prometida del artista de ‘Vecinos’, continuó con sus confesiones y dijo prácticamente estar hasta de las mentiras que se inventan contra de ella sobre la supuesta herencia, sus propiedades y la forma en que obtuvo cada una de sus posesiones, pues dice, son parte de su esfuerzo y no de regalos que habría recibido del famoso artista. Y así lo explicó: “No hay ninguna herencia que me haya dejado. Por supuesto que no. Yo no sé de dónde sacan tantas cosas. Yo no sé cómo la gente se lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas, pero bueno. Finalmente no puedo hacer que todo el mundo me crea. Yo me quedo con la gente que me conoce, que es bastante, y saben quién soy y cómo soy y van a seguir hablando”. Archivado como: Novia Octavio Ocaña herencia

¿EL ARTISTA LE REGALÓ TODO? De una manera desesperada, Nerea Godínez, exprometida del actor de ‘Vecinos’, sacó a la luz su ‘verdad’ sobre la situación en que se le acusa que todo lo que tiene se lo debe al histrión. Incluso, llegó a decir que ya está harta de todo y por fin reveló de dónde obtuvo su dinero y el departamento en el que vive con su hijo de 4 años, para de alguna manera callar los rumores. “La verdad ya me harté, ya me cansé, cada día es más difícil toda esta situación, pero prácticamente todo lo que dicen de mí es mentira: ni me puso casa, ni me puso departamento. La casa es mía, es rentada, pero es mía, yo estaba aquí desde antes. La empresa es familiar de toda la vida. Todo lo que tenía ni siquiera está a mi nombre. Yo no sé la gente de dónde saca tantas cosas. Está cañón”, dijo. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Novia Octavio Ocaña herencia

¿QUÉ DICE EL PÚBLICO SOBRE LA ‘VERDAD’ DE NEREA GODÍNEZ? En el canal de Youtube del programa De Primera Mano de Imagen Noticias la gente comenzó a opinar sobre Nerea Godínez, la exprometida del actor de ‘Vecinos’: “Nerea dice ¿Yo no sé de dónde saca la gente tantas cosas? R= De videos sin pruebas, de youtubers mentirosos, de sus mentes enmarañadas de porquería, de su poca empatía, de su corazón podrido, de su boca venenosa”. Otros dijeron: “Pin… gente dejen vivir, ¿Quién es su cabeza piensa en hacer testamento a los 22 años? No sean ridículos y además dejar de beneficiaria a su novia. No van pensando en morirse todos los días por favor”, “Nerea dijo en un audio que no le dejaron ninguna herencia, no entiendo mafia TV tenía razón”, “yo creo que Octavio a de haber estado borracho cuando le dieron a firmar esos papeles, yo no creo que sin estar casada y el hijo sin ser de él les haya dejado todo a ellos dos”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Novia Octavio Ocaña herencia

Novia Octavio Ocaña herencia: LE VA PEOR AL TRATAR DE ACLARAR TODO Y LO ‘PAGA CARO’ Pero las opiniones no se detenían contra la novia del actor de ‘Vecinos’: “Es su bronca, la gente se pone al brinco, como si fuera de ellos la herencia”, “dice que ya todo normal como si se hubiera perdido cualquier cosa, ya a ella no le duele la pérdida de la persona lo que le ha de doler es que no le están saliendo las cosas como las planeó”, “nos falta cultura y educación. Tómese en cuenta que lo dice una mujer que habla de algo doloroso sólo cubierta con una sábana, cuántas caras tiene ésta señora”. “Dices que es difícil, cuando desafortunadamente tus hechos demostraron otra cosa, que pena que digas que la gente de este país es inculta. ¿De dónde eres, de que país?”, “osea dice su empresa, orales a su corta edad ya con empresa, no pues, si se notan que tienen mucho dinero, pero bueno solo dios sabe que onda con esta familia”, cuestionaron otros usuarios de las redes sociales.

Novia Octavio Ocaña herencia: ¿SE LA ‘TRAGÓ LA TIERRA’? Tras varios ataques que recibió por parte de los internautas, Nerea Godínez, quien fue prometida de Octavio Ocaña de Vecinos decidió cerrar sus cuentas de redes sociales y ‘desaparecer’ un tiempo. Aunque, en un momento mencionaron que se trataba de ‘desconcertarse’ de las plataformas, algunos mencionaron que su familia tampoco sabía de ella. En diversas cuentas, informaron que la familia de Nerea Godínez se encontraban preocupados por la joven, ya que llevaban bastante días sin tener algún contacto y no sabían como encontrarla. Por ello, varios internautas han comenzado a preguntar sobre el paradero de la prometida de Octavio Ocaña y los rumores se han desatado sobre la misteriosa desaparición.

Novia Octavio Ocaña herencia: ¿PORQUÉ DESAPARECIÓ DE LAS REDES SOCIALES? Hace días, se informó sobre el cierre de cuentas de la joven Nerea Godínez, quien fue prometida del actor de ‘Vecinos’, Octavio Ocaña. La noticia, sorprendió a los internautas quienes empezaron a mencionar que la joven había cerrado sus redes sociales debido a que no había soportado que las personas le criticaran por sus acciones después de que falleciera el actor. De acuerdo con Heraldo USA, debido a los ataque la joven llegó a la conclusión de cerrar sus redes sociales y llevar su luto en privado, pero, los familiares dieron a conocer que no saben sobre su paradero y que se encuentran sumamente preocupados por ella; mientras tanto, la familia de Octavio no ha dado declaraciones al respecto.

Novia Octavio Ocaña herencia: ¿SE ESCONDIÓ POR QUE SE SENTIA CULPABLE? El medio de comunicación, informó sobre un movimiento que han realizado los seguidores de la joven y del actor, quienes se han mostrado sumamente preocupados por su desaparición. Algunos, mencionaron que la familia también informó que no conocían sobre el paradero de la joven y que se encontraban desesperados por tener noticias sobre ella. Diversas cuentas de fans, mencionaron sobre la desactivación de la cuenta de la joven y algunos informaron que se trató de un intento de ‘alejarse’ del odio y los comentarios negativos que le llegaban a diario. Otros, mencionaron que quizá se estaba escondiendo puesto que está relacionada con la muerte del actor y en poco tiempo, la familia descubrirá las pruebas en su contra.