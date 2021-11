De acuerdo con Heraldo USA, debido a los ataque la joven llegó a la conclusión de cerrar sus redes sociales y llevar su luto en privado, pero, los familiares dieron a conocer que no saben sobre su paradero y que se encuentran sumamente preocupados por ella; mientras tanto, la familia de Octavio no ha dado declaraciones al respecto.

“¿Nerea desactivo su cuenta?”, escribió una joven en dicha página. “Le está vinculando que ella sabe cosas del porque mataron a Octavio. Y según llevo a un hombre ala revelación de la huellas lo presento ala familia de Octavio como su primo y según es su ex. Hay muchas cosas que están saliendo a la luz como el que ella iba pasando con el día del accidente y vio todo pero nunca paro haber como estaba el si no que se fue.”, mencionó en respuesta una seguidora. Archivado como: Novia Octavio Ocaña desaparecida

El joven, que estaba por cumplir 23 años de edad, alcanzó fama, éxito y fortuna, cuando apareció en la serie de ‘Vecinos’ al hacer el papel de ‘Benito Rivers’, un niño que se ganó el cariño del público por su famosa frase de “yo no quiero ser actor”, que bien se pudo aplicar a su vida real, pues él en verdad prefería ser futbolista profesional, tanto que hasta dejó por un momento la actuación, sin embargo, no tuvo la suerte de alcanzar ese sueño y regresó a la pantalla chica.

¿LA EXPROMETIDA ES CULPABLE O INOCENTE?

Pero las sospechas no pararon y los internautas continuaron dando su punto de vista: “Está muy raro, alguien de 6 meses que conoces a un chico y ya vives con él, está raro que te ponga en un testamento, ese chavo lo ha de haber trabajado, solo Dios sabe con qué”, “algo hay con esa tipa deberían de investigarla muy a fondo”, “a ella no le corresponde nada, era solo su amiga con derecho por lo tanto no hay nada que se le pueda dar no le corresponde”.

Otras personas más comentaron sobre el actuar de la exnovia: “Desde el principio ella es sospechosa por su manera de actuar, no hay ni un momento que se le note dolor sufrimiento por Octavio, se le ve manipuladora, y como la familia de Octavio es buena, noble, decente para ella fue fácil manipular a Octavio, es una vividora y el padre de Octavio ya debería estarla investigando para denunciarla, como que todo lo tenía premeditado”.