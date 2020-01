View this post on Instagram

We are back!! 💃🏻💃🏻 @miraquienbaila Premieres tomorrow at 8 pm on @univision ✨✨ season 8 Mañana regresamos a esta pista!! 8va temporada @miraquienbaila 8 pm x @univision !! Imperdible!! 🎉🎉🎉 #throwback