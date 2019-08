View this post on Instagram

@chiqui_delgado confesó cómo llega al punto con @jorgeramosnews 😜 y qué sintió cuando supo que estuvo retenido por el gobierno de Maduro en su visita a Venezuela. Retrocede nuestra programación y entérate en @despiertamerica . . . #despiertaamerica #chiquinquiradelgado #jorgeramos #chismes #farandula #despiertaamerica