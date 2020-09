La novia de Enrique Peña Nieto presume figura en redes, pero algo sale mal

Los seguidores notan algo muy preocupante en su cuerpo y lo dicen tal cual

Tania Ruiz luce tan flaca que la gente no lo puede creer

La gente pide que le den de comer a Tania Ruiz, la novia del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por aparecer flaca en traje de baño.

Todo esto se destapó luego que la cuenta de Instagram de @ladonadelchisme, publicara una fotografía de la modelo mientras posa en un yate.

Pese a que la belleza de la mujer no se puede negar, la gente también reconoció que luce más delgada que nunca e incluso algunos seguidores recomendaron que le dieran de comer.

Tania Ruiz se convirtió la novia del exmandatario luego que este terminó su matrimonio con Angélica Rivera, tras acabar su gestión.

La novia de Enrique Peña Nieto colgó el siguiente mensaje: “Cómo nuestro cuerpo nos somete tanto en lo que pensamos. Hoy aplaudo porque estos pensamientos que tengo, siempre son para construir y ver el bien en todo y en todos. Hoy la tecnología hace que te conectes a través del celular para conectar con mucha gente”.

Continuó: “Hoy solo les digo que si van a invertir en algo, que sea en experiencias y en su bienestar. No se puede vivir con resentimiento, rencores y sobre todo sin perdonar. Libérate de esas cargas emocionales! Ya no las necesitas! Vienes a disfrutar la vida y no a reprocharle nada a nadie”.

Agregó: “Si hizo o no hizo… eso te ayudó a ser la persona que eres ahora. Fue lección… fue bendición… o simplemente para no querer ser como esa persona. Pero suelta y fluye! La vida es hoy! No hay necesidad de controlarlo todo.

“El amor nos da alas para conseguir cualquier cosa. Yo siempre vivo en el presente y por eso disfruto tanto la vida. Hoy estamos y mañana no sabemos. Pero siempre me siento agradecida. Siempre tengo motivos para sonreír y sobre todo para dar gracias”.

Y termina así la novia de Enrique Peña Nieto: “Valora todo… que en las cosas pequeñas están las grandes. Vean que gran día! Con todo lo que Dios nos da, cómo no estar agradecidos”.