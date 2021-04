Novia Efraín Ruales mensaje: “Tres meses sin ti, te extraño, te amo”

“Fui testigo de cómo Efraín motivó unirnos en oración en una época tan difícil creyendo firmemente que lo que todos necesitábamos era de Dios; fui testigo del amor y tiempo que le dedicó a escribir el ebook ‘Por siempre Toñito’. Todo esto me hace pensar una vez más que donde estás hoy tal vez no estés mañana, a quienes tienes hoy probablemente no estén contigo mañana”, agregó.

“Qué importante es perdonar, dejar el orgullo, amar y dar lo mejor de nosotros con todos los que llegan a nuestra vida porque todo puede cambiar en un segundo. Tengo grabadas en mi memoria por siempre tus palabras, tu amor, y todo lo que me dejaste, mi hombre de valores no negociables. Tres meses sin ti, te extraño, te amo”, finalizó Ale. Archivado como: Novia Efraín Ruales mensaje Alejandra Jaramillo.