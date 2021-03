Nuevamente la actual novia de Vicente Fernández Jr. Mariana González, vuelve a dejar con la boca abierta a todo sus seguidores en las redes sociales tras publicar una imagen donde presume su escultural cuerpo en bikini. En esta ocasión a través de su cuenta de Instagram publicó una imagen donde se puede observar presumiendo su trabajado cuerpo en un diminuto bikini color verde.

“Con razón Vicente Jr. lo tiene babeando”, “Estas bien ri… por dentro pero más por fuera, estas bellísima estas buenísima”, “Que nalg… ¿Por qué a mi me quedaron celulitis después de la cirugía?, yo no tenía”, “Todo eso el del Jr.”, “Deliciosa vista, riqu…”, “Marianita que hermosa que ves ya sabes que me encanta todo lo que haces para ti chulísima”, fueron algunos de los comentarios que realizaron sus seguidores.