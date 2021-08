La novia de Sammy Pérez rompe el silencio

¿Nunca se fue?

Confiesa que estaba confinada por el coronavirus ¿Nunca se fue? La novia de Sammy Pérez, Zuleika Garza reaparece y rompe el silencio después de que se argumentara que había dejado al comediante en el hospital, desapareciendo misteriosamente cuando observó que la cuenta del hospital ascendía en más de un millón y medio de dólares, dejando a su suerte al amigo de Eugenio Derbez. Fue el pasado 3 de agosto cuando se dio a conocer que Zuileika Garza, novia del ya fallecido comediante Sammy Pérez, había abandonado a su novio en el hospital, así lo había dado a conocer los familiares de Sammy y hasta Eugenio Derbez, argumentando que la joven no respondía ni siquiera a su celular. Novia de Sammy Pérez reaparece y rompe el silencio Tras estas noticias, el 4 de agosto la novia del comediante y actor Sammy Pérez reaparece en un programa de Multimedios y rompió el silencio, argumentando que ella nunca se fue, sino que más bien estuvo aislada debido a que era muy probable que también se contagió de coronavirus. De acuerdo con datos proporcionados por el portal TV Notas, fue el programa “Es show” en donde la prometida de Sammy decidió reaparecer para hacer frente a la situación en la que actualmente está rodeada, sacando a relucir su parte de la historia y confesando que ella realmente nunca se fue como dicen los medios y Eugenio Derbez.

Confiesa que nunca se fue, novia de Sammy rompe el silencio Zuleika Garza, novia de Sammy Pérez, rompe el silencio y confiesa que ella nunca se escondió, pues se encuentra en Colima, estado en donde fue internado Sammy, y aseguró que no abandonó al que fuera su novio en el hospital luego de haberse enfermado de coronavirus, negando por completo este hecho a la prensa: “Buenas noches, la verdad estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas”, comenzó la novia de Sammy, “Yo no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima”, tras esto, Zuleika arremetió contra los familiares de Sammy, quienes argumentaban que ella había huido también con una buena cantidad de dinero.

Novia de Sammy rompe el silencio y confiesa que nada de lo que dijeron de ella era cierto Tras estas declaraciones, la novia de Sammy Pérez, quien reaparece tras varios días y rompe el silencio tras el abandono que le hizo a su ya fallecida pareja, la chica confesó que ella nunca se llevó dinero como dicen los parientes del comediante: “El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez, y Jessica Pérez han dicho de mi muchas cosas”, comenzó. “Argumentan que yo hui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, yo no abandoné a Sammy en ningún momento, yo estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, confesó Zuleika, quien argumentó que ella nunca se fue a ningún lado, sino que más bien estaba confinada por si llegaba a estar infectada de coronavirus.

“Estoy aquí dando la cara”, Zuleika, novia de Sammy rompe el silencio Posteriormente a estas declaraciones, Zuleika Graza, novia del fallecido Sammy Pérez arremetió ahora contra Eugenio Derbez, declarando que estaba señalándola como si la conociera, además de que dejó en claro que se dejó manipular por los sobrinos del comediante: “Él en ningún momento estuvo aquí en Colima”, declaró. Para finalizar, la joven rompe el silencio y confesó que se encontraba destrozada por todo lo que estaba pasando: “Sí, estoy diciendo todo y dando la cara es porque ya no aguanto, están destrozando a un niño y a mis padres, no me parece justo lo que están haciendo con nosotros. A mi no me importa que me destrocen a mí, porque yo sé la realidad de las cosas y tengo pruebas”.

Tiene pruebas para declarar su inocencia Zuleika Garza, también prometida de Sammy Pérez, rompe el silencio, y comentó que ella tenía pruebas para poder comprobar su inocencia: “Tengo mensajes, tengo videos y todo… donde se le entregan tarjetas, credenciales y todo al sobrino de Samuel, y me parece injusto que estén destruyendo una familia entera”. La novia del también actor de Hollywood comentó que la rivalidad de los sobrinos radica desde que ellos buscaban que se hiciera cargo de todos los gastos hospitalarios al ser su pareja, si bien ella comenta que sí lo hizo, solo pudo pagar con el dinero que ella tenía, más no pudo solventar todos los gastos. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

