"Todo el día estuvo super bien, está agonizando. No lo creo poder salvar, al menos le daré un lugar cálido para sus últimos momentos", finalizó el mensaje. Pero lo que más llamó la atención fue el último mensaje que publicó en sus historias, en donde aparece Nerea triste y escribió un triste mensaje.

Conforme pasaron las historias, Nerea González se mostró de lo más triste por la situación en la que se encuentra con su mascotita, y contextualizó a sus seguidores sobre lo que pasó: “Peter no lo va a lograr, tocaba su hora de comida ahorita y ya lo encontré muy mal”, relató a sus seguidores.

La hermana de Octavio le mandó apoyo a su cuñada

“Literal me espero para morir, que mal se siente no hacer nada bien”, escribió Nerea González mientras ponía emoticones de caritas tristes. Lamentablemente la mascota de la novia de Octavio si falleció, y escribió un mensaje la hermana de Octavio, Bertha “Noche triste, partió Peter pero alcancé a conocerlo y siempre he creído que ellos dos tienen una misión”.

Cabe resaltar que Nerea y la hermana de Octavio mantienen una estrecha relación de amistad, pues ambas han estado juntas viviendo el proceso de la muerte de Octavio. Nerea fue muy unida con la familia de su prometido, pues han llegado a aparecer en entrevistas juntos. Los fans de la prometida de Octavio esperan que pronto se sienta mejor y que siga saliendo adelante, escribiéndole mensajes en sus posts de Instagram de apoyo.