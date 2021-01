La novia de Efraín Ruales, Alejandra Jaramillo, rompe el silencio con un conmovedor mensaje tras la muerte del presentador hispano

“No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo”, empezó diciendo la presentadora en su publicación de Instagram

Acababan de salir del gimnasio Mirador Fit House en Guayaquil, cuando Ruales fue interceptado y asesinado de cuatro disparos este miércoles en la mañana

El reconocido actor y presentador ecuatoriano, Efraín Ruales, fue asesinado por hombres armados mientras conducía su vehículo en su natal país. El hecho ha llamado la atención de la opinión pública y ha conmovido a cientos de seguidores que siguen minuto a minuto los detalles del estremecedor crimen.

Esta tarde, se conoció el que actor de 36 años habría pasado las últimas horas de su vida junto a su novia la también conductora del programa ‘En Contacto’, Alejandra Jaramillo.

En las historias de Instagram de ‘La Caramelo’, como es conocida en Ecuador, quedó registrado lo que fue el último entrenamiento en el gimnasio de la pareja.

Acababan de salir del gimnasio Mirador Fit House en Guayaquil, cuando Ruales fue interceptado y asesinado de cuatro disparos este miércoles en la mañana, informó Metroecuador. La pareja viajaba en autos separados.

Novia de Efraín Ruales rompe el silencio tras la muerte del presentador hispano

A pocas horas de su muerte, Alejandra Jaramillo rompió el silencio con un conmovedor mensaje. “No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo”, empezó diciendo la presentadora en su publicación de Instagram.

“Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. Y nuestro matrimonio? Y los 4 hijos que querías tener? y que entre risas te decía que solo iban a ser dos. Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. Qué hago con nuestros sueños? Con nuestros anhelos? Casémonos mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel”, prosiguió dirigiendo sus palabras a su amado que ya no está.

El dolor de la joven por su reciente pérdida era evidente. “”Justicia? Justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte, justo sería que estés con Nachita, tus hermanos y sobrinos consintiéndolos. Ven mi amor, ven abrázame por favor y háblame al oído. Dime que todo esto es una pesadilla y que volveremos a estar juntos. Baja un ratito y vamos a desayunar al lago, baja un ratito para mimar a la bebe de papá”.