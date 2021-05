¿Rechazada por el boxeador?

A pesar de que el gesto no pasó inadvertido para muchos, algunos le restaron importancia asegurando que no es la primera vez que ocurre. “Siempre hace así, pero no es porque no quiera besarla, si xq tiene que regresar a su público y su gente”, explicó otro usuario.

Pese a ello, el usuario inicial insistió que el comportamiento de Canelo parecía más un desaire hacia su hermosa novia. “Pues yo ya vi varias veces el video en youtube y no se ve que la empuja la besa y se va a saludar a otras personas y nuevamente regresa y la vuelve ha besar”.