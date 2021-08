Daniel Pérez, sobrino del colega de Eugenio Derbez aseguró que la novia de Sammy Pérez no contesta el teléfono, no puede ser localizada y ella es la única que tiene acceso a las cuentas del actor, por lo que se presume que Zuleika Garza se fue con toda premeditación al deducir que el comediante moriría.

Acorde a las palabras de Daniel, sobrino de Sammy Pérez, el actor mantenía a su novia y le dio poder de sus cuentas bancarias, a las que ahora nadie puede acceder, por lo que posiblemente, Zuleika Garza se marchó con el propósito de no rendirle explicaciones a la familia del colega de Eugenio Derbez.

Según reportó el sobrino de Sammy Pérez, se requería que la novia del actor firmara unos pagarés para que el hospital pudiera entregarles el cuerpo del colega de Eugenio Derbez pero la mujer no apareció; la familia del comediante acudió a Colima para que Zuleika les entregara unas cosas de él, pero únicamente les informó que tuvo que salir del Estado y que no regresaría.

Eugenio Derbez expone a la novia de Sammy Pérez

Mientras tanto, Eugenio Derbez, dio una entrevista para varios medios, entre ellos ‘Venga la Alegría’ en donde confirma todo lo dicho por el sobrino de Sammy Pérez respecto a su novia Zuleika: “La supuesta novia lo internó y lo abandonó y luego cuando vio que había que pagar se desapareció, entonces no sabemos dónde está pero se desapareció…”, aseguró el actor.

“Fue un gran amigo, estoy tranquilo por lo que hice por él, su familia te lo podría decir, yo mismo les pedí que no había necesidad de decir nada a la prensa pero lo ayudé hasta el último día, más que su propia familia, no estuve físicamente por él porque no pude, pero estuve por teléfono en todo el proceso del hospital y de recoger el cuerpo y la cremación, todo el tiempo estuve en contacto con su sobrino”, manifestó el actor.