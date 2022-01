Cómo una novia puede relajarse

Claro, es natural que la novia esté un poco obsesionada con sus planes de boda a todas horas. Pero también es posible ser una novia tranquila, y tenemos unos tips para ayudarte a que no te conviertas en la novia que todo mundo odia. Después de todo, una boda se trata de una celebración del amor, no una oportunidad para volverte una dictadora psicópata en un vestido blanco. Anota eso.

Comencemos con la regla de oro y número uno: aunque te estés casando, el mundo a tu alrededor aún gira de la misma manera y bajo su propio eje. El trabajo continuará, los negocios seguirán, los autobuses aún harán sus recorridos en sus horarios, y todos tus seres amados aún necesitarán hacer sus funciones en su vida diaria. El mundo no se detiene porque te estás casando. Así que no importa qué tan ocupada o estresada puede que estés sobre planear tu boda, no olvides que el mundo no gira alrededor de tu unión sagrada.