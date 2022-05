¿Fue por celos?

Magaly Chávez terminó con Alfredo Adame en transmisión en vivo

“Tú ya me habías prometido algo”, le expresó la expareja del famoso en el programa LO TERMINAN… UNA VEZ MÁS. Alfredo Adame, nuevamente está en el ojo del huracán tras anunciarse su rompimiento con Magaly Chávez, en pleno programa en vivo. El conflicto entre la pareja, se debió a que Adame se expresó mal de una persona del programa y la novia del exconductor expresó su malestar al respecto. La famosa pareja se encuentra en el programa de “Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!”, de la televisora mexicana TV Azteca. Por esa razón, fue que se hizo evidente la ruptura entre ambos y los dos dieron una versión sobre lo que ocurrió para llegar a tomar esa complicada decisión; Adame, señaló que no recordaba la promesa de controlar su carácter, una decisión que le costó su romance. EN MEDIO DEL PROGRAMA LO ‘TRUENAN’ Alfredo Adame y Magaly Chávez, protagonizaron un dramático encuentro cuando la influencer intentó señalarle que no debía hablar mal de los demás, puesto que es una situación que le incomodaba. Adame, parecía ser que no estaba al pendiente de lo que su novia expresara por lo que señaló que no recordaba ninguna promesa que haya hecho; la influencer, señaló que tenían una promesa única. “Tú ya me habías prometido algo”, le respondió Magaly a Adame. “¿Qué te prometí?”, le preguntó el conductor confundido. “Que nunca ibas a volver a hablar, no es de ahora es desde antes de que entráramos. Te dije: “Amor, no me gusta como te expresas, amor”. Y me lo juraste, todo lo que me jures es en vano, ¿sí?”, informó Chávez.

Novia Alfredo Adame rompimiento: ¿Le mintió? Las cámaras enfocaron a Magaly y Alfredo, mientras se encontraban discutiendo por la promesa que le hizo su exnovio antes de que entraran en el programa. La influencer, señaló que se encontraba recordándole a cada rato a Adame que “no hablara mal de los demás”, parecía ser que no le prestaba atención e ignoraba cada una de sus peticiones. “Por más que le digo a Alfredo ya no hables de esta manera, ya no odies, ya no digas, ya no opines despectivamente, le entra por un oído y le sale por el otro. Me hace pensar que todo lo que me ha dicho anteriormente ¿fue mentira?”, dijo Magaly Chávez a las cámaras de “Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!” mientras lloraba por la decisión de Adame.

Novia Alfredo Adame rompimiento: ¿La ignora? En las declaraciones que brindó Magaly a Adame, le señaló que si él seguía incumpliendo con su relación llegarían a un término donde se le olvidaría respetarla o cada cosa que le dijera. Tal parece ser que al conductor esas palabras le molestaron y señaló que si ella no creía en él, lo mejor sería “terminar” la relación. “Al rato, cuando ya no me respetes, cuando me hagas algo, me vas a decir… ¿es que se me olvidó?”, le expresó de nuevo a Adame. “Bueno, ¿y qué quieres que te diga ahorita? Ya no creas en mí, eso quieres que te diga, ya no creas en mí.”, le expresó el exconductor de ‘Hoy’ a la influencer mientras Alfredo se encontraba ignorándola.

Novia Alfredo Adame rompimiento: ¿A vivir la vida? En las recientes declaraciones, Alfredo Adame señaló que se encuentra ‘viendo’ si resuelve su relación y que, si no es posible solucionar la problemática que surgió durante su incidente. En los comentarios que hizo Adame, señaló que si no lograban resolver su relación podrían no seguir junto y “vivir la vida”. “Bueno, si lo resolvemos seguimos la relación, si no lo resolvemos, pues no seguimos la relación, se acaba la relación y a vivir la vida.”, indicó Alfredo Adame en la entrevista personal que le hicieron a través de la transmisión del programa. El conductor, siguió mencionando que no sería su problema si la relación no mejoraba lo suficiente, como para continuar.

“Se quedó sin novia” Mientras tanto, Magaly anunció que se encontraba sumamente molesta con Alfredo Adame y destacó que “ya no iba a hacer nada” por su relación. La influencer, señaló que siente coraje por la forma en que se está comportando con los demás y con ella. En las declaraciones, informó que siempre había querido ayudarlo pero que terminaba siendo hiriente. “Yo lo quiero ayudar, pero no se deja. Yo ya no voy a hacer nada. Siento mucho coraje, peleamos por esto. Es un poco hiriente para mí porque ignora. Yo ya no voy a hacer nada, traté de ayudarlo… Este hombre no entiende nada. Ni modo, se quedó sin novia”, indicó Magaly a las cámaras de “Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!”.

“Yo lo dejo” Por último, Magaly Chávez expresó que Alfredo nunca reaccionaba ante las situaciones difíciles en las que se encontraban. La influencer, señaló que si no hace caso a sus peticiones, pues se queda sin novia y no habrá ninguna mujer que lo ayude. Por esa razón, Magaly indicó que será lo mejor si ella ‘lo deja’. “Alfredo va a reaccionar como si nada, como siempre. Ni modo, se quedó sin novia. Si no quiere a su lado a una mujer que lo ayude a superarse, que quiera estar a su lado siempre, yo lo dejo”, indicó Magaly a las cámaras antes de que la enfocaran llorando, mientras Adame se encontraba durmiendo en una cama, ignorando a su exnovia. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ