El Comic Con 2019, realizado en la ciudad de San Diego, California, fue el lugar perfecto para reunir de nueva cuenta a los personajes favoritos del universo Marvel, así como para anunciar todas las películas y series que se esperan para la llamada ‘Fase 4‘ del Universo Cinematográfico de Marvel. Aquí te presentamos todas las novedades de Marvel.

Además, también se dieron a conocer las fechas y títulos próximos a estrenarse, tanto de películas como de las series que habían sido anunciadas anteriormente, por lo que no querrás perderte ni un solo detalle de toda la programación del MCU.

Si hay algo que distinguió la participación de Marvel en el panel de discusión, fue la diversidad con la que esperan construir sus próximas producciones, y han dejado claro que no descansarán hasta lograr una representación cultural que sea incluyente con cada uno de los grupos y comunidades que se encuentren en situación de opresión o desventaja social.

The Eternals

El primer anuncio que se hizo, y que seguramente llamará la atención del público latinoamericano e hispano es la inclusión de la actriz mexicana Salma Hayek en la película The Eternals; Hayek no se va con rodeos, e incursiona en el universo de las películas de acción como la líder de un grupo conformado por actores de la talla de Kumal Nanjiani, Richard Madden, Lauren Ridloff y Angelina Jolie.

¿La sorpresa de The Eternals? Incluirá a la primera heroína sorda en la historia de la cinematografía, y si no fuera suficiente la inclusión que se pretende hacer en esta producción, han anunciado que será Chloé Zhao quien dirija esta película, convirtiéndose así en la tercera mujer directora del Universo Cinematográfico de Marvel.

La fecha pactada para el estreno de The Eternals será el 6 de noviembre de 2020 ¡valdrá la pena la espera!

Doctor Strange 2

Benedict Cumberbatch regresa a su papel de maestro de las artes místicas, pero en esta ocasión la secuela llevará el nombre de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”; lo interesante de esta película es que contará con la participación de Elizabeth Olsen en su papel de Scarlet Witch, aunque tendremos que esperar hasta el 7 de mayo de 2021 para saber cómo se conectan estos dos universos.

Loki

El villano favorito de muchos regresará en formato de serie, misma que será exclusiva de la plataforma Disnely+ en 2021. En ella, se espera que la historia gire en torno a los acontecimientos posteriores al fin de Avengers: Endgame y la manera en la que cambió la vida de este personaje el hecho de haberse robado el Teseracto.

What if

Marvel tiene preparada ya su primera serie animada, lo que les dará una ilimitada libertad al momento de narrar las historias alternativas que pudieron haber ocurrido, sin tomar en cuenta la continuidad que se espera de ellas en el universo cinematográfico. Se estrenará en 2021 y contará con las voces de Sebastian Stan, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Karen Gillan y Jeremy Renner, entre muchos otros.