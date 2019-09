Página

Los beneficios públicos podrían afectar los estatus de los inmigrantes del país que quieran extender su estadía o solicitar la ciudadanía.

Se le denominará “carga pública” a quienes hayan recibido 2 o más beneficios públicos por más de 12 meses.

La regla final no aplicada para todos los extranjeros. Que hay en las novedades de Carga Pública.

La Regla final es conforme a los extranjeros que tienen intenciones de entrar o vivir en el país, ya sea de forma permanente o temporal y tiene como fin “el garantizar que los intencionados sean autosuficientes y confíen en sus propias capacidades y los recursos de los miembros de la familia, patrocinadores y organizaciones privadas en lugar de los recursos públicos”. Te contamos sobre las novedades de Carga Pública.

La regla final entrará en vigor a las 12:00 a.m., hora del Este, el 15 de octubre. (60 días contados a partir de su publicación del 14 de agosto, como se había prometido.) Dicha regla había sido anunciada desde octubre del año pasado en el diario oficial estadounidense: el Registro Federal. Esta regla que fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) reemplazará la Guía de campo provisional de 1999 sobre deportabilidad e inadmisibilidad por motivos de carga pública.

DHS tiene intenciones de determinar si una persona tiene o no probabilidades de convertirse en carga pública para la nación. La regla final también hace, en la mayoría de los casos, que los extranjeros no inmigrantes que han recibido ciertos beneficios públicos bajo ciertas condiciones del contexto, no sean candidatos para alargar su estadía el cambio de estatus.

Para esto, el DHS menciona que carga pública hace referencia a: “Una persona que recibe uno o más beneficios públicos designados por más de 12 meses, en conjunto, dentro de cualquier período de 36 meses (de modo que, por ejemplo, reciba dos beneficios en uno mes cuenta como dos meses)”.

Cabe mencionar que la regla no crea sanción (como cárcel o multa) por haber recibido, estar recibiendo o estar a punto de recibir algún beneficio público, pero si podría afectar el estatus migratorio del extranjero.

De igual manera, define el término beneficio público como: “Cualquier beneficio en efectivo para el mantenimiento de ingresos, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la mayoría de las formas de Medicaid y ciertos programas de vivienda”.