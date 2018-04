Zuckerberg usó un cojín durante su comparecencia en el Senado, ¿para verse más alto? (FOTOS)

El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, acudió este miércoles al Congreso estadounidense para la segunda jornada de audiencias ante una comisión de la Cámara de Representantes, respecto al escándalo de Cambridge Analytica que remece a su empresa.

El martes, Zuckerberg testificó durante unas cinco horas en una audiencia en el Senado, durante la cual se disculpó varias veces por las fallas de Facebook y reveló que su compañía estaba “trabajando” con el fiscal especial Robert Mueller en la investigación federal sobre la interferencia rusa en las elecciones.

Una de las cosas que más llamó la atención durante la comparecencia del CEO de Facebook fue el uso de un cojín en su silla, de unos 10 centímetros de alto, el cual fue documentado por los fotógrafos de las diferentes agencias informativas.

Zuckerberg tiene una estatura de 1.70 metros y no es una persona que pudiera considerarse físicamente imponente, por lo que el empleo del cojín le dio la perspectiva de ser un hombre más alto y lo dejó en una posición “de empoderamiento” para enfrentar los cuestionamientos de los legisladores.

Stop infantilizing Mark Zuckerberg! Also, here’s his booster seat. (Photographs by Evy Mages.) pic.twitter.com/MeKwDZwIEF

— Andrew Beaujon (@abeaujon) April 10, 2018