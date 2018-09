Los zapatos más caros del mundo: salen a la venta por $17 millones (VIDEO)

Un zapatero con sede en Dubai ha presentado lo que dice que es el par de zapatos más costoso del mundo, con un precio de $ 17 millones por el par de tacones de aguja con oro, seda, y sobre todo, diamantes.

Mientras importantes casas de moda de todo el mundo compiten por vender su ropa de lujo, Jada Dubai, presentó el miércoles una lujosa opción complementaria, un par de tacones de aguja dorados con una hilera de diamantes, reportó el sitio de noticias MSN.

Cada uno de los dos zapatos un D-diamante redondo perfecto de 15 quilates cerca de la punta del pie.

World’s most expensive pair of shoes worth Rs 123 cr ready for launch in #Dubai https://t.co/710Jb3sPI2 … … #expensiveshoes , #jadadubai pic.twitter.com/FhReKJj5SO

Los zapatos que no tienen comparacion en el mundo tienen talla europea 36 (US 5.5, UK 3.5) y se pueden personalizar según el tamaño del cliente, después que se haya pagado el precio total de venta.

TE PUEDE INTERESAR: Mayeli sexy desde la cama, le muestra a Lupillo lo que se perdió (FOTO)

World's most expensive shoes: Valued at $17 million, this unique pair of high heels made of gold, leather, silk and 236 diamonds is on display at the Burj Al Arab Hotel in Dubai pic.twitter.com/oLShevu0rh

— AFP news agency (@AFP) September 27, 2018