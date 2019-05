Zapato 3, una de las bandas de rock icónicas de Venezuela, trae su música a Atlanta

Carlos Segura, vocalista de Zapato 3, una de las bandas de post punk y glam rock más emblemáticas de los ochenta y noventa en Venezuela, afirma que, aunque se haya disuelto en el 2000, sus integrantes reúnen de manera ocasional para ofrecer algo muy especial a sus fans.

Y eso es precisamente Asfalto Tour, la gira que permitirá a Zapato 3 viajar desde el 3 de mayo a cinco ciudades de Estados Unidos, incluyendo Atlanta el 4 de este mes.

“Nosotros adrede nos separamos para enfocarnos en otras cosas individualmente, seguimos haciendo cosas juntos, pero a la distancia. Pero cuando nos juntamos, que es cada año y medio más o menos, es para hacer cosas especiales y eso siempre la gente lo percibe así. Eso ha sido una constante en nuestra historia musical”, explicó Segura a MundoHispánico.

Según el vocalista de Zapato 3, el título de su Asfalto Tour tiene como inspiración la coyuntura política y social que vive Venezuela.

“El diseño del póster de Asfalto Tour es como un astronauta en una carretera, porque así nos ven. Cuando ven a una persona que viene deshidratada, con hambre y sin aliento caminando por días no lo ven como un astronauta sino como un marciano”, indicó Segura. “Son astronautas que llegan despavoridos a los lugares, son seres de otro planeta que vienen cargados de sueños y sobreviviendo. Más o menos esa es la postura que trae el tour”, agregó.

Además, Segura dijo que ‘Asfalto’ es un tema que sacaron en el underground ochentero venezolano que reza: “caballos de fuego cabalgan sin freno…”.

“Es una historia del sufrimiento de la ciudad, pero los venezolanos en esta triste historia actual comenzaron sin pasaporte y sin dinero a caminar desde Venezuela a todas partes del mundo”, acotó el cantante.

“Asfalto Tour está inspirado en esa Venezuela caótica, esa Venezuela de damnificados, de refugiados de guerra en que nos convertimos”, Carlos Segura, vocalista de Zapato 3

Zapato 3 surgió en 1983 en la escena underground de Caracas influenciado por bandas británicas como Bauhaus, The Clash, The Cure, Depeche Mode y Echo & The Bunnymen. Aparte de Segura, el grupo lo conforman Álvaro Segura (guitarra), Fernando Batoni (bajo), Jaime Verdaguer (teclados) y Diego Márquez (batería).

Desde el lanzamiento de Amor, furia y languidez en 1989, Zapato 3 tomó por sorpresa a la escena musical venezolana por su estilo intelectual y siempre en constante cambio debido a su compromiso de no repetir fórmulas exitosas.

Preguntas y respuestas con Carlos Segura, voz de Zapato 3

MH: ¿Cuál es el significado de su Asfalto Tour?

CS: La gira ya está en su parte final y es básicamente el reencuentro de nosotros. Zapato 3 es una banda que viene desde finales de los años ochenta y que tuvo una ruptura luego de esa carrera meteórica que tuvimos en los años noventa. Paramos trece años en el 2000 hasta que en 2013 nos reunimos e hicimos una cosa gigantesca. Pero lo que sucede aquí es que nosotros siempre vamos a 360 grados y no es nada más musicalmente, yo he trabajado para la cadena Discovery Channel y Univision por años y ahora estoy con la compañía de fitness más grande del mundo, Zumba trabajando en 200 países. Mi hermano Álvaro, por el contrario, está filmando películas en todo el mundo, acaba de terminar El Rey León en Los Ángeles. Fernando (Batoni) está en Barcelona, otro en Orlando y otro en Caracas. Entonces cuando nos reunimos es un poco como los signos de los nuevos tiempos, la distancia, todo es por Internet, hasta que finalmente ya en la parte previa del tour es encontrarnos en persona y bueno, ya estamos ya en Orlando ensayando y montando la parte final del tour que iniciamos el 3 de mayo en Orlando.

MH: ¿Cuántas fechas tienen confirmadas en la gira, y es esta la primera vez que vienen a Atlanta?

CS: Sí, es la primera vez que vamos a Atlanta. Te dije este pequeño preámbulo para decirte que Zapato 3 no es una banda activa constantemente, nosotros adrede nos separamos para enfocarnos en otras cosas, grabamos a la distancia, pero nunca nos juntamos. Te digo esto para volverte a decir ahora lo siguiente: cuando nos juntamos es para hacer cosas especiales y eso siempre la gente lo percibe así y eso ha sido una constante en nuestra historia musical, que propone muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a estar en Atlanta, en Salt Lake City, vamos a estar en Houston, Orlando y Miami en esta primera vuelta. Después vamos a hacer toda la parte hispana de América Latina, Argentina, Perú, Chile, Colombia y si cae Maduro, Venezuela para el verano, para agosto.



MH: ¿Qué les motivó para este reencuentro y venir a estas ciudades nuevas donde comienzan a crecer las colonias venezolanas y por todos los rincones del planeta?

CS: Nosotros, en nuestro caso, pudimos ver un poco la situación hace 20 años y nos fuimos apenas ganó el Comandante (Hugo Chávez) y salimos de ahí corriendo. Pero ahora evidentemente se convirtió en una crisis humanitaria y este tour se llama Asfalto Tour porque yo que tengo la oportunidad de filmar en más de 200 países me encuentro venezolanos en Filipinas, Tokio, Bali, Yakarta y en los lugares más insólitos que nadie se puede imaginar hay una colonia de venezolanos por esta desgracia que nos está pasando. El tour también es alegórico a una canción que sacamos nosotros en el underground ochentoso venezolano que se llamaba ‘Asfalto’ y que dice: “caballos de fuego cabalgan sin freno…” y es una historia un poco del sufrimiento de la ciudad, pero los venezolanos en esta triste historia comenzaron si pasaporte y sin dinero y sin aerolíneas a caminar desde Venezuela a todas partes del mundo. Y me encontré yo en Chile venezolanos que se demoraban 15 días entre autobús y caminando desde Venezuela para conseguir un trabajo, el que sea y mandar a sus padres y familia en su país. Entonces en todo eso está inspirado el tour, el tour está inspirado en esa Venezuela caótica, esa Venezuela de damnificados, de refugiados de guerra en que nos convertimos. En eso esa enfocado el tour.

MH: Ustedes siempre han dicho que son una banda que está en constante exploración, cuéntame sobre el momento exploratorio que están viviendo…

CS: Si, el asunto con Zapato 3 es que es más que una banda de rock es un estilo de vida, nosotros jamás repetimos formulas exitosas, por ejemplo, el disco Bésame y Suicídate (1991) fue un disco esencialmente rockero; repostamos con el disco Separación (1993) que era un disco previo a los Dj’s, bastante electrónico. Y cuando los Dj’s explotaron con el asunto electrónico hicimos un disco (Cápsula para volar, 1995) super pop en México, bastante chicloso, bien popy. Después cuando estaba de moda St. Germain y Hotel Costes nosotros nos fuimos con Ecos punzantes del ayer (1999) y luego sacamos un disco retro (Lo mejor de Zapato 3). Entonces es una banda que está en constante movimiento, tratamos de no repetirnos, de no dormirnos en los laureles, tratamos de no repetir formulas exitosas, sino que estamos constantemente buscando y buscando y eso es lo que nos mantiene actual. Por eso es que treinta años después Zapato 3 puede tocar con cualquier banda sin ningún problema, porque actualizamos la música y la propuesta al momento que estamos viviendo.

MH: Regresando en el pasado cuéntame acerca de ‘Pantaletas negras’, una de sus canciones más icónicas de su álbum Bésame y suicídate y que escandalizó a gran parte de la sociedad cuando salieron esos cuatro chicos de greña larga rocanroleando…

CS: Era una Venezuela, una Latinoamérica de los años ochenta, sobre todo bastante conservadora, cuando cuatro greñudos con aretes salieron cantando ‘Pantaletas negras’ en el Noticiero del mediodía, no quiero ni explicar lo que pasó en ese país. Recuérdate que ‘Pantaletas negras’ no es sino el despertar sexual de un adolescente, que éramos nosotros en ese entonces, yo tenía 21 en el año 91. Es una canción que se convirtió en ícono de nosotros, pero que nosotros ya a los 50 años aborrecemos tocar porque no tiene nada que ver con nuestra vida (jajaja) La actualizamos, le ponemos otro arreglo, la arreglamos para que suene un poco más madura pero sí, en el fondo es una canción tonta que habla de unos chicos despertando al sexo; pero bueno todos fuimos jóvenes y a todos nos pasó eso alguna vez.

MH: ¿Tienen algún material nuevo?

CS: Sacamos una nueva que se llama ‘Elefantes marinos’, que es una canción orquestada que está inspirada un poco en Draco Rosa, tiene un aire de Draco Rosa. Es una canción orquestada que marca también una ruptura, yo diría que es como la canción ‘Amo las estrellas’ que está en el disco Bésame y suicídate y que también es otra de nuestras canciones íconos de los años noventa. Es una canción espectacular y está en iTunes y en todas partes. Esa canción la vamos a tocar en la gira y vamos a cantar canciones nuevas y viejas.

BREVE BIO de Zapato 3:

Nombre: Zapato 3

Música: banda de rock

Nacionalidad: venezolana

Fecha y lugar de fundación: 1983 en Caracas, Venezuela

Integrantes: Carlos Segura (voz), Álvaro Segura (guitarra), Fernando Batoni (bajo), Jaime Verdaguer (teclados) y Diego Márquez (batería)