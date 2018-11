Mientras que todo mundo esperaba un nuevo escándalo para el presidente Enrique Peña Nieto en el juicio de ´El Chapo´, los reflectores acapararon al presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que Jesús ´El Rey´ Zambada reveló un supuesto soborno del Cartel de Sinaloa hacia Gabriel Regino, quien trabajó como funcionario de seguridad en la Ciudad de México cuando AMLO era el jefe de gobierno de la capital.

De acuerdo con el periodista Alan Feuer, del diario The New York Times, aunque los abogados de Joaquín ´El Chapo´ Guzmán intentaron obtener más información de Zambada sobre los vínculos entre Regino y AMLO, el fiscal se opuso inmediatamente.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista reveló que “el juez (Brian) Cogan sostuvo la objeción, cortando efectivamente los esfuerzos de la defensa para hacer público algo más sobre ese soborno”.

Chapo's lawyers tried to elicit more information–from Zambada–about the ties between Regino and AMLO. But the prosecutor immediately objected. And Judge Cogan sustained the objection, effectively cutting off the defense's efforts to make public anything more about that bribe.

Sin embargo Zambada mencionó otro soborno, al testificar que el Cartel de Sinaloa reunió un fondo de protección de 50 millones de dólares para Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México en tiempos del presidente Felipe Calderón y además estuvo a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el gobierno del presidente Vicente Fox.

Zambada reveló que personalmente le entregó a García Luna tres millones de dólares en un maletín, cuando él estaba a cargo de la AFI, para asegurarse de que un comandante de la policía que simpatizaba con su hermano, Ismael ´El Mayo´ Zambada, estuviera a cargo de la policía en Culiacán.

The point of the testimony was to bolster the defense's argument that Mayo Zambada, not Chapo, was the real chief of the Sinaloa cartel and had framed Chapo w/the help of corrupt Mexican officials–including, so the defense said, two Mexican presidents who'd taken bribes.

— Alan Feuer (@alanfeuer) November 20, 2018