YouTube retira cientos de videos: 5 datos que debes saber

Todo comenzó con una investigación de la cadena BBC. Y finalizó con la noticia de que YouTube retira cientos de videos de su plataforma.

Los videos al parecer, contaban con publicidad de un sitio que ofrece sus servicios para hacer tareas y ensayos. Los youtubers dicen que no hicieron nada malo y la compañía también se lava las manos, según informa el portal merca20.com.

If a job is worth doing it is worth doing well. https://t.co/7uopus06gf … always does your homework on the highest level. #EduBirdie #homeworkhelp #academic_essay pic.twitter.com/FTZzm8yqmK

— EduBirdie (@edu_birdie) April 11, 2018