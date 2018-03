El asesor y yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, estaría abogando a favor de México, luego de saberse que le pidió al presidente Donald Trump que ya no mencionara más que México pagará por el muro fronterizo, y que eximiera al país vecino de los nuevos aranceles de acero y aluminio. También le habría asesorado para que negociara, en lugar de destruir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, reportó The New York Times.

Así estaría Kushner ayudando en la relación con México:

Las intervenciones de Kushner y su esposa, Ivanka, con el presidente Trump son un tema familiar, y muchos críticos cuestionan la influencia de ambos sobre el presidente.

Sin embargo, en el tema de México, los aliados de Kushner y funcionarios del gobierno mexicano dicen que el yerno del presidente ha trabajado entre bastidores para preservar una relación que ha sido afectada por los amargos enfrentamientos de Trump con el presidente Enrique Peña Nieto, informó el Times.

Pronto se verán más logros diplomáticos de Kushner

La próxima semana, durante una visita a México de la secretara de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aseguró que los dos países firmarán los dos primeros de aproximadamente dos docenas de acuerdos que son el fruto de la diplomacia personal de Kushner con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, reportó el Times.

Según el rotativo neoyorquino, los acuerdos, uno que crea inspecciones conjuntas para detener el flujo de drogas y contrabando a través de la frontera, y otro que usa tecnología para acelerar las inspecciones de carga legal, son mucho menos visibles que el muro o las disposiciones en disputa del Nafta.

Sin embargo, estos logros muestran que México y Estados Unidos aún pueden trabajar juntos. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que en las próximas semanas el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias anunciarán más acuerdos sobre cooperación energética, infraestructura y desarrollo económico en los países centroamericanos, con el objetivo de detener el flujo de inmigrantes de México hacia Estados Unidos, informo el Times.