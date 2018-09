Con vientos de 145 kilómetros por hora (90 millas por hora), el huracán Florence dañó edificios, dejó a cientos de personas atrapadas e inundó comunidades enteras a lo largo de la costa de Carolina del Norte en lo que podría ser solo el comienzo de un desastre en cámara lenta. Las autoridades han confirmado que por lo menos siete personas han fallecido, según medios de comunicación locales.

Los meteorólogos advirtieron que las lluvias torrenciales de entre 30 y 100 centímetros (1 y 3.5 pies) provocadas por la tormenta mientras cruza Carolina del Norte y Carolina del Sur podrían ocasionar fuertes inundaciones tierra adentro en los siguientes días.

Mientras Florence, con sus 650 kilómetros (400 millas) de ancho, golpea la costa con fuertes lluvias y un elevado nivel del mar, los equipos de rescate utilizan botes para llegar a varias personas atrapadas por la crecida en New Bern. Más de 60 personas tuvieron que ser sacadas de un motel que colapsó.

Florence derribó árboles, dañó caminos y dejó sin electricidad a más de 890,000 hogares y negocios, y su embate está lejos de terminar. Se pronostica que la arremetida durará todo el fin de semana en las Carolinas.

“Es un monstruo al que nadie invitó y que no quiere irse”, dijo el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper.

Advirtió que el huracán “está causando estragos” en la costa y que podría incluso borrar del mapa a comunidades enteras debido a que “tarda días en su avance violento sobre nuestro estado”. Partes de Carolina del Norte registraron una marejada ciclónica de hasta tres metros (10 pies) de altura.

Governor Cooper in Kinston today: "We want to continue to send the message that this monster of a storm is not one to ride out.” pic.twitter.com/osAmqC0lIC

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) September 12, 2018