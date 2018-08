WhatsApp mostrará publicidad a partir del año 2019

¿Recuerdan a Twitter sin contenido patrocinado? ¿O a Instagram sin publicidad? Ahora, le llegó el turno a WhatsApp, una de las app de mensajería más usada en todo el mundo.

Según informa El País, la red tiene más de 1,500 millones de usuarios y busca transformar esa cantidad de gente en ganancias económicas.

#WhatsApp , the world-famous messaging app to start showing ads in Status from Next year 2019. WhatsApp is used by 1.5 billion people in the world so it's a great Idea to drive revenue from it. pic.twitter.com/mK0JP00o4g

Al parecer, los anuncios estarán solamente en WhatsApp Status (similar a Snapchat e Instagram Stories) y será a partir del 2019, informó el Wall Street Journal.

Según reporta Economía Hoy, cuando el usuario comience a ver las actualizaciones temporales de los amigos que tiene en la aplicación, los anuncios se intercalarán entre ellos.

En cierta forma, la gran cantidad de usuarios de WhatsApp justifica esta medida: el volumen de clientes hace que sea la aplicación de mensajería que tenga mayor número de publicaciones temporales. Son 450 millones mensuales frente a los 400 millones de Instagram

In addition, Facebook is also looking to use WhatsApp Business as a major source of revenue and the company could introduce new types of ads for users to directly connect companies for customer-service queries.

— SANJAY BAFNA (@sanjaybafna) August 3, 2018