Volcán Kilauea y laze: 5 datos para entender qué pasa

La lava del volcán Kilauea en Hawaii arrasa con todo lo que encuentra a su paso, y a esto hay que agregarle un problema más y se llama laze; por la combinación de lava y haze (neblina) en inglés.

Este laze aparece cuando la lava llega al océano y desprende gases tóxicos, informa BBC.

Massive plume of ash; flying shards of glass, these @AP photos show the latest activity shaken from Hawaii's Kilauea volcano. Story: https://t.co/sc1qBK7Le9 pic.twitter.com/g5wnVFQFdt

Las nubes blancas espesas son una reacción química de ácido, vapor y partículas de vidrio volcánico muy finas. Esto provoca irritación y dificultades para respirar.

Janet Babb, geóloga del Observatorio Volcánico de Hawaii, dice que la nube “parece inocua, pero no lo es”, informa AP.

Laze se forma cuando la lava que es roca derretida, en este caso del volcán Kilauea, entra al océano y desencadena una serie de reacciones químicas.

El agua de mar enfría la lava, que hace que se quiebre una especie de vidrio volcánico. Las partículas de este vidrio son recogidas por la nube de vapor, que contiene ácido clorhídrico, también creado por la interacción de la lava y el océano.

The dangers are piling up on Hawaii's Big Island, where a volcano has been oozing lava and noxious gas for over 2 weeks. Now, residents must contend with clouds of acid and fine glass. Follow AP's coverage: https://t.co/oge2zFEuah

— AP West Region (@APWestRegion) May 22, 2018