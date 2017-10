Video publicado en Facebook muestra a ratas merodeando en una tortillería de San Antonio (VIDEO)

Video publicado en Facebook se ha hecho viral y muestra a varias ratas merodeando en la Tortillería Olivarez ubicada en la cuadra 1100 de General McMullen Drive en San Antonio, TX.

Miles de personas han reaccionado al video de Facebook que hasta el cierre de este reportaje había sido compartido 1387 veces en la red social.

MundoHispánico visitó el establecimiento y habló con la encargada que prefirió no ser identificada, y dijo que los roedores bajan del techo en las tardes, cuando el negocio está cerrado, pero que no encuentran comida, aclaró que han tenido las inspecciones de rutina y siempre han pasado.

Agregó que el establecimiento ha estado abierto al público desde hace ocho años, y hace un año y medio cambió de administración.

De acuerdo con la mujer, se siguen las normas de limpieza y salud. El martes 10 de octubre, MundoHispánico llegó al lugar en el momento que se llevaba a cabo la inspección, la persona encargada no tenia la autorización para hablar ante los medios de comunicación. Sin embargo, más tarde Carol Schliesinger, portavoz de MetroHealth, que es la agencia encargada por el estado de proveer programas de salud pública en San Antonio y las áreas no incorporadas del condado de Bexar, señaló que la Totillería Olivarez pasó la inspección, que no encontraron nada que ameritara cerrar el establecimiento.

Al mismo tiempo hizo un llamado a la comunidad para cuando ocurran situaciones como la que se hizo pública en Facebook, llamen directamente al número 311 para hacer el reporte, y en menos de 24 horas se hará la inspección.

Señaló que la agencia siempre cuidará que los negocios locales cumplan con las normas de salud.

