Video muestra desesperación de pasajeros atrapados en tren de Nueva York

Una pesadilla vivieron el lunes en la noche los pasajeros de uno de los trenes de la línea F en la ciudad de Nueva York, al permanecer atrapados sin luz y sin aire acondicionado por más de 40 minutos.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) informó que a las 6:20 p.m. uno de sus trenes presentó fallas eléctricas en el túnel al norte de la estación Broadway-Lafayett.

En uno de los videos publicados en las redes sociales se ve a los pasajeros tratando de abrir la puerta de uno de los vagones que tenía los vidrios empañados por la falta de circulación del aire.

S/b F train stuck for over an hour w/o light and air just rolled up-passengers dripping with sweat begging to get off #mta @MTA #effedtrain pic.twitter.com/NXJ3pDJtji — Chelsea Lawrence (@chelseahbelle) 5 de junio de 2017

Michael Sciaraffo una de las personas que quedó atrapada, escribió en Facebook lo que había padecido en los minutos que permaneció atrapado en el tren.

“Los motores y las luces se apagaron y sin exagerar estuvimos por más de 45 minutos y el calor que se sentían parecía de unos 120 grados”, escribió Sciaraffo.

Broken F train. 45m standing in dark tunnel, no AC. The new R179s can’t arrive soon enough. pic.twitter.com/32eI5aekH6 — David (@davidtaylor) 5 de junio de 2017

A medida que pasaba el tiempo la preocupación era mayor, la gente comenzó a sudar y las ventanas a empañarse, el aire escaseaba y la ansiedad aumentaba, “Comenzamos a identificar a los adultos mayores o a mujeres embarazadas para ver si necesitaban sentarse o beber un poco de agua” explicó.

En un comienzo el operador había informado que se trataba de un problema de tráfico en la vía, pero después de 30 minutos les dijeron sobre las fallas de funcionamiento.

“En ese punto comenzamos a tomar decisiones de cómo íbamos a evacuar, quienes irían primero y quienes necesitarían ayuda”, dijo Sciaraffo.

El incidente según la MTA, fue resuelto aproximadamente a las 6:45 p.m. el supervisor de turno pudo restablecer la electricidad y el tren pudo moverse lentamente hasta la estación Broadway-Lafayette. Finalmente, los pasajeros pudieron evacuar el tren a las 7:05 p.m.

La MTA dijo que está investigando las causas de las fallas y las grabaciones de la comunicación con los pasajeros durante el tiempo que permanecieron atrapados.