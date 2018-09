Video muestra a Weinstein acariciando a mujer durante junta

Un video de Harvey Weinstein acariciando e insinuándose a una mujer que lo acusó de violación fue transmitido el miércoles por televisión.

Melissa Thompson, quien demandó a Weinstein en junio, dijo que hizo la grabación presentada por Sky News, mientras hacía una demostración de tecnología para videos al empresario, convertido ahora en uno de los principales acusados por el movimiento #MeToo, en su oficina en Nueva York en 2011.

Weinstein aparece en el video rechazando un saludo de mano de Thompson para luego abrazarla y tocarle la espalda.

Después le acaricia el hombro cuando están sentados lado a lado frente a la computadora de ella durante lo que se suponía sería una presentación de negocios.

En algún momento le dice: “Déjame tener un poco de ti ¿me lo puedes dar?”.

Tras acceder rápidamente a usar la tecnología para promover sus películas, Thompson dijo que Weinstein le puso la mano sobre el vestido.

El video, que sólo los muestra de la cintura para arriba, no deja ver las manos de Weinstein en ese momento, pero sí muestra cómo Thompson reacciona incómoda y le dice a Weinstein, “es demasiado arriba, eso es demasiado arriba”.

También la muestra bromeando sobre los avances de él diciendo “los datos son calientes”.

Sky News presentó sólo fragmentos del video. Los abogados de Thompson rechazaron enviarlo a The Associated Press.

El abogado de Weinstein dijo que el video completo “demuestra que no hay nada obligado” y muestra “un flirteo casual, si no es que raro, entre ambas partes”.

