Autoridades policiales del condado de Napa, en California, han revelado un impactante video que registró el momento cuando un sospechoso le disparó a una oficial.

Los investigadores del Sheriff del condado de Napa publicaron este miércoles un impresionante video del tiroteo que desató un sospechoso armado en un camino rural.

En la grabación, que se obtuvo gracias una cámara corporal que llevaba la oficial Riley Jarecki, se puede observar al sospechoso sentado en su auto hasta que saca un arma y dispara, informó CBS News, que citó a una filial local.

Jarecki le había preguntado al sospechoso si podía echar un vistazo para asegurarse de que no hubiese armas o elementos sospechosos dentro del auto. Entonces, le dijo al sospechoso, identificado como Javier Hernández Morales, que no se moviera.

Mientras caminaba alrededor del auto, Jarecki tocó la ventanilla del lado del conductor y le pidió a Hernández que la bajara varias veces antes de que él pareciera responder.

“Graphic, brutal and sudden.” That is how @NapaSheriff describes the body camera video of the shooting between Deputy Riley Jarecki and Hernandez Morales. @kron4news at 6pm pic.twitter.com/iqTUHkLEsM

— Justine Waldman (@JustineWaldman) February 21, 2019