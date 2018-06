Un vídeo divulgado en internet apunta a un presunto uso de dinero ilícito en la campaña del candidato presidencial mexicano Ricardo Anaya, quien ha acusado al presidente Enrique Peña Nieto de estar detrás de lo que tachó de “mentiras”.

La grabación, subida en redes sociales, recoge imágenes y audios editados de varias reuniones entre una supuesta empresaria argentina y Juan Barreiro, hermano de Manuel Barreiro, un empresario de Querétaro (centro de México) vinculado al candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

ÚLTIMA HORA: Filtran video y audio del hermano de Barreiro explicando el modus operandi de Ricardo Anaya para lavar dinero; revela que metieron "muchísimo dinero" a su campaña pic.twitter.com/R1n6piZbg7 — Megáfono (@Megafono_Mx) June 8, 2018

Hace unos meses se conoció que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) investigaba un posible lavado de dinero de 54 millones de pesos (2,63 millones de dólares) por la venta de un edificio de uso industrial propiedad de Anaya a una empresa ficticia para hacer llegar estos recursos al candidato.

En el vídeo Juan Barreiro explica a la empresaria la relación que mantienen con Anaya y otras familias acomodadas de Querétaro desde que son jóvenes.

“(Anaya) se acercó por dinero, se hizo algo para hacerle llegar dinero, en cuanto a unas bodegas”, le cuenta a la supuesta empresaria.

Relata cómo, a través de una compra-venta de terrenos, se aseguró que Anaya ganara alrededor de 80 millones de pesos (uno 3,9 millones de dólares) para que los usara “para la campaña”.

“No es lo único que se ha hecho con él. A través de él se hicieron muchos parques industriales, se compraron tierras. Él sabía que se iban a abrir estas tierras a la venta. Él pasaba información de primera mano, cuando se hacía la licitación”, relata Juan al hablar de Anaya, quien fue secretario del gobernador de Querétaro en 2003 y diputado local por este mismo estado en 2009.

Barreiro explica también que, al convertirse en candidato a la Presidencia, Anaya pidió dinero a este poderoso grupo de empresarios.

En ese mismo audio Barreiro explica cómo lavan dinero mediante empresas fantasma y reconoce que hay que tener mucho cuidado porque se están revisando las cuentas de los Barreiro.

A una pregunta de la supuesta empresaria, Juan Barreiro le dice que está “complicado ahora invertir” en Anaya, porque los están controlando.

En otro fragmento de la grabación, en un vídeo grabado el pasado 29 de mayo, Barreiro agrega: “Y si queda este candidato, se nos abren las puertas para lo que queramos, entonces con esto nos vamos al cielo”.

Anaya responsabilizó al gobierno de Peña Nieto de este “nuevo ataque” en su contra “usando las mismas mentiras de algunos meses”, cuando la PGR anunció la investigación por presunto lavado de dinero.

En un vídeo publicado en redes sociales, Anaya dice que el contenido del vídeo es “totalmente falso” y responde a una estrategia orquestado por Peña Nieto, porque sabe que si él gana investigará a fondo la actual administración.

Aquí mi respuesta a los nuevos ataques del Gobierno en mi contra. Les pido que me ayuden a difundirla.https://t.co/eZtVZtjV2a — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 8, 2018

Además reitera que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, líder en los sondeos, y Peña Nieto han llegado a un pacto para que el primero, de ganar los comicios del 1 de julio, no investigue supuestos casos de corrupción.

“Peña Nieto, lo responsabilizo de mi seguridad y la de mi familia. Y no me voy a doblar, no me voy a rendir. Vamos a ganar y México va a cambiar”, culmina en el mensaje.

En respuesta, el ministro de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo en Twitter: “El Gobierno mexicano rechaza enérgicamente intervenir en el proceso electoral más allá de sus obligaciones”.