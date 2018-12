Victoria de Arsenal: Regreso de Ozil y doblete Aubameyang

Mesut Ozil tuvo un gran regreso como capitán y Pierre-Emerick Aubameyang anotó un doblete en la victoria de 3-1 del Arsenal contra el Burnley el sábado en la Liga Premier inglesa.

Tras perder sus últimos dos partidos luego de una racha de 22 juegos invictos, el cuadro de Unai Emery volvió a ganar, mientras que Aubameyang superó al delantero del Liverpool, Mohamed Salah, como el máximo anotador de la liga con 12 dianas.

TE PUEDE INTERESAR: El Tottenham elimina al Arsenal; Hazard salva al Chelsea

La integración de Ozil como capitán, en su primera titularidad en la liga desde el 11 de noviembre, se produjo luego de que Emery dijo el viernes que el alemán no tenía asegurado un lugar en el equipo.

Ozil, de 30 años, asistió el primer tanto a los 14 minutos con un pase exquisito a Sead Kolasinac, que tiró para Aubameyang para poner fin a una racha de cuatro partidos sin goles.

El Arsenal, que ocupa la quinta posición en la tabla general, se fue con una ventaja de 2-0 al medio tiempo luego de que Kolasinac envió un pase a los pies de Alexandre Lacazette, quien asistió a Aubameyang para su segundo gol de la tarde.

#YaGunnersYa ⚽❤ Very valuable 3 pts won! Glad I could help the team today 💪🏼 #M1Ö #COYG #ARSBUR @Arsenal @premierleague pic.twitter.com/EQgyFtHH7R

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 22, 2018