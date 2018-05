Sandra Pezqueda, una de las mujeres que rompió su silencio tras presuntamente ser víctima de acoso sexual por parte de su supervisor en un hotel de lujo en Rancho Palos Verdes, California, recibirá 250.000 dólares después de que se conciliara los términos de una demanda presentada en contra del resort y la agencia de empleo que contrató a la mujer.

Pezqueda, de 38 años, apareció con otras mujeres en la portada de la revista Time como personas del año de 2017, como reconocimiento a su trabajo en defensa de las trabajadores del sector de servicios como parte del movimiento global #MeToo en contra del acoso sexual.

El abuso y acoso sexual del que Pezqueda fue víctima se ha convertido en uno de los casos emblemáticos del movimiento #MeToo, que inició con investigaciones del diario The New York Times y la revista The New Yorker en la industria del cine y de la televisión y que luego se expandió a todos los sectores de la sociedad.

Pezqueda se convirtió en una de las latinas pioneras en sacar a la luz su historia de acoso sexual y en decir que era un fenómeno más amplio y ajeno a las grandes producciones de Hollywood, los seriados o que involucrara a importantes periodistas y luminarias de la televisión.

“Es una prueba de que el acoso sexual ocurre en todas las industrias y estratos sociales, sobre todo en nuestra cultura latina en la que el hombre siempre tiene la razón, donde no tenemos derecho a hablar porque somos mujeres, en una sociedad que sigue siendo predominantemente machista”, dijo Pezqueda.

De 38 años y originaria de México, Pezqueda comenzó a trabajar como lavaplatos en junio de 2015 en el hotel de lujo Terranea Resort en Rancho Palos Verdes, California, contratada por Excel, una agencia de empleo temporal.

A las dos semanas de iniciar sus labores la mujer dice que su supervisor, Teodosio Zaldivar, presuntamente empezó a acosarla sexualmente ofreciéndole horas extras y mejores condiciones de trabajo a cambio de aceptar sus avances sexuales.

“Yo iba a hacer mi trabajo, pero el supervisor empezó a insinuarme cosas, a decirme cosas, a proponerme cosas hasta el extremo de tocarme, de besarme”, dijo Pezqueda.

La madre de cinco hijos dice que se negó a aceptar las proposiciones indecentes de su supervisor, pero que él continuó acosándola durante semanas. Dice que reportó los incidentes a la administración del Terranea Resort, y que, entonces, su situación laboral se deterioró.

“Cuando no acepté, que le dije definitivamente no, fue cuando me despidió, era su tipo de técnica, ¿no quieres estar conmigo? Ya no hay más trabajo, me dijo”, dijo Pezqueda a MundoHispánico. “Por cualquier cosa me llamaba la atención, cuando antes no me la llamaba, nunca me habían llamado la atención sobre mi trabajo, pero después de que yo lo reporté me empezaron a llamar la atención, para despedirme, hasta que me despidieron”.

Despedida por denunciar el acoso sexual

Sandra Pezqueda fue despedida en febrero de 2016 y dice que otras mujeres que fueron víctimas de incidentes similares en el resort Terranea no hablaron por miedo a perder sus empleos. Teodosio Zaldivar, quien hasta el momento no enfrenta cargos penales, ya no trabaja en el resort y MundoHispánico no lo ha podido ubicar para conocer su versión de los hechos.

Tras contactar a un abogado, Pezqueda presentó una demanda contra Terranea Resort y Excel, su empleador directo, en octubre de 2016, hasta que, hace poco, la empresa Excel concedió pagar 250,000 dólares para resolver los reclamos planteados en la demanda.

Terranea Resort se encuentra ubicado al sur de Los Ángeles y es un hotel ecológico de primera línea. Según un reporte de PR Newswire, fue desvinculado por los propios demandantes de la reclamación en agosto de 2017.

“Dijimos, al momento de la demanda, que éstos alegatos no tienen nada que ver con Terranea”, dijo su presidenta Terri A. Haack a PR Neswire. “Y el acuerdo entre Excel y la señora Pezqueda confirma que teníamos razón. El resort es un negocio dirigido por mujeres con una política de cero tolerancia hacia el acoso. Hemos creado miles de oportunidades de carrera para miles de hombres y mujeres de orígenes diversos, y estamos muy orgullosos de nuestros empleados y sus logros “.

La firma de abogados que representa a Excel, el despacho Law Office of Chanho C. Joo, se abstuvo de hacer comentarios sobre la demanda, la conciliación y sobre su cliente.

“Los trabajadores de bajos recursos tienen mucho que perder cuando denuncian sus casos, ya sea sobre acoso sexual o sobre robo de salario, muchos de ellos pueden ser despedidos”, dijo Lauren Teukolsky, abogada que representa a Pezqueda. “Una de las cosas más notables de éste caso es que logramos que no se firmara un acuerdo de confidencialidad tras negociar la demanda. De esa manera mi clienta puede compartir su historia”.

El 75% de las personas que sufren acoso sexual no lo denuncian, y más de la mitad de las reclamos por acoso sexual no declaran como responsable al perpetrador, según un estudio de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo publicado por el diario The Guardian.

Una encuesta realizada a trabajadoras domésticos de California por Behind Close Doors encontró que el 9% había sufrido acoso sexual en los últimos dos meses, otro 9% dijo que había experimentado violencia a manos de su empleador, y otro 20% había sido insultado o amenazado por su empleador, según un estudio publicado por Futures Without Violence, una organización sin fines de lucro.

En el sector de la comida rápida el 40 por ciento de las mujeres enfrenta acoso sexual en el trabajo, según una encuesta nacional realizada por Hart Research Associates.

Los estudios revelan que las mujeres que enfrentan acoso sexual y toman cartas en el asunto han sufrido represalias de sus empleadores como la asignación de menos horas de trabajos, o de los turnos menos deseados, de trabajo adicional, de negarles aumentos de salario o, incluso, ser despedidas como fue el caso de Sandra Pezqueda.

“Durante años, nuestro sindicato ha estado luchando contra el acoso sexual y el abuso en la industria de la hospitalidad, y actualmente estamos trabajando en la aprobación de ordenanzas para proteger a los trabajadores hoteleros en Long Beach, Oakland y Rancho Palos Verdes, donde Sandra trabajó”, dijo Susan Minato, Co-Presidenta de UNITE HERE Local 11, sindicato que representa a más de 23,000 trabajadores empleados en hoteles, restaurantes, aeropuertos, estadios deportivos y centros de convenciones del sur de California y Arizona. “La valentia de Sandra ha demostrado el impacto que una persona puede tener. Se puso de pie, luchó y ganó, espero que las mujeres de todo el mundo vean esto “.

Pezqueda logró encontrar otro trabajo y aunque nunca olvidará lo sucedido, hizo hincapié en la importancia de hablar y contar su historia para que se haga justicia y haya tolerancia cero sobre el acoso sexual. Quiere que otras mujeres también alcen sus voces.