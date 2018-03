El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que ha suspendido temporalmente el procesamiento prioritario, también conocido como premium o exprés, de la visa de trabajo H-1B al menos hasta el 10 de septiembre de este año.

“Esta suspensión temporal nos ayuda a reducir el tiempo de procesamiento general para peticiones de visas H-1B”, escribió USCIS en un comunicado, en el que aclara que, de todas maneras, a partir del próximo 2 de abril volverá aceptar este tipo de solicitudes, aunque estarán sujetas a la cantidad máxima reglamentaria del año fiscal 2019.

“Al suspender temporalmente el procesamiento prioritario, podremos procesar peticiones pendientes desde hace mucho tiempo, las cuales no hemos podido procesar debido al alto volumen de nuevas peticiones y al incremento de las solicitudes de procesamiento prioritario en los últimos años”, explicó la agencia, que añadió, podrá “dar prioridad a la adjudicación de casos de extensión de estatus H-1B que están cerca del límite de 240 días”.

