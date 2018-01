El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lanzó una alerta en sus redes sociales en la que aconseja a ciudadanos salvadoreños no caer en estafas luego de que el gobierno anunciara el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS).

En su mensaje, USCIS aclaró que aún no ha publicado las instrucciones para renovar el beneficio migratorio que llegará a su fin dentro de 18 meses. Por tanto, la agencia aconsejó a los ciudadanos salvadoreños amparados bajo este programa protegerse de “personas que ofrezcan ayudarle a presentar formularios o pagar”.

After carefully considering information from a wide variety of sources, @SecNielsen has determined the termination of the TPS designation for El Salvador. She has determined to delay the termination for 18 months. The designation will terminate on Sept. 9, 2019.

— Homeland Security (@DHSgov) 8 de enero de 2018