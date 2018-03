Un asesor presidencial dijo el miércoles que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ofreció su renuncia al Congreso de Perú antes de una votación en la que los legisladores debían decidir si lo destituían por supuesta corrupción.

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dará un Mensaje a la Nación a las 2:30 p.m. — Presidencia Perú (@prensapalacio) March 21, 2018

El asistente habló con The Associated Press a condición de que se mantuviera su anonimato para no anticipar los comentarios televisados ??que Kuczynski estaba grabando para anunciar su decisión.

Si el Congreso acepta la renuncia, el poder se transferiría al vicepresidente Martín Vizcarra, que se desempeña como embajador de Perú en Canadá.

La presión para que Kuczynski renuncie había crecido luego de que varios de sus aliados fueron grabados en video presuntamente intentando comprar votos en el Congreso para evitar su destitución.

Tras la difusión de los videos, el diario El Comercio informó que el Gabinete Ministerial en pleno, incluyendo la primera ministra Mercedes Araoz, le pidieron al mandatario dar un paso al costado.

También le advirtieron que si no dimitía, todos los integrantes del Consejo de Ministros presentarían su renuncia.

