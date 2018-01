El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, solicitó al procurador general Ken Paxton que investigue la forma en la que el jefe del Departamento de Policía de San Antonio, William McManus, manejó el caso de los 12 inmigrantes encontrados en un camión en diciembre de 2017.

A través de una carta, Patrick habla del motivo por el que solicita la investigación. “Estoy muy preocupado por la noticia de que jefe de la policía de San Antonio liberó a presuntos inmigrantes ilegales en un caso de trata de personas o tráfico de personas sin la debida investigación, identificación de testigos o cooperación con las autoridades federales”.

Patrick agregó que “Tal acción podría ser una violación directa de la SB4, recientemente aprobada, y amenaza la seguridad de los ciudadanos y la aplicación de la ley”.

El 23 de diciembre, doce inmigrantes fueron encontrados en la cuadra 3400 de Copeland Drive, cerca de Splashtown, alrededor de las 12:31 a.m. En una rueda de prensa el 4 de enero, McManus señaló que tomó la decisión de manejar la situación a nivel estatal y no federal, aclarando que ésta no es necesariamente la forma como se manejarán estos casos en un futuro.

El 11 de enero, durante un evento dedicado al mes del tráfico humano, McManus fue cuestionado sobre el caso y señaló que no puede dar mucha información sobre el tema, ya que es una investigación en curso, sin embargo, aclaró que no se rompió el protocolo, que las autoridades federales tuvieron la oportunidad de hacer su trabajo, tanto en el lugar de los hechos, como en el cuartel de policía.

“Él me preguntó, (refiriendose al agente federal de inmigración) si podía ayudar, mi respuesta fue sí, y ahí terminó. ¿Por qué no los puso bajo custodia? No lo se”, aseguró McManus.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Piden se investigue al jefe de la policía McManus por liberar a 12 inmigrantes, en caso de contrabando humano (VIDEO)

Por su parte, el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, dijo que McManus es el mejor jefe de policía en los Estados Unidos y confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estuvo presente en la escena el 23 diciembre y que pudo haber entrevistado y detenido a los inmigrantes y que decidió no hacerlo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo a MundoHispánico a través de un correo electrónico de su portavoz Adelina Pruneda, que el día de los hechos se ofreció asistencia al Departamento de Policía de San Antonio y que fue rechazada, porque ellos eligieron hacerse cargo del caso.

Michael F. Helle, presidenta de la Asociación de Oficiales de Policías de San Antonio, ha solicitado que McManus sea puesto en licencia administrativa. A través de una carta dirigida al Ayuntamiento, señaló que los inmigrantes fueron entregados a Caridades Católicas y que no se les identificó propiamente. “SAPD no sabe realmente quiénes son y tampoco sabe cómo encontrarlos si se requiere su presencia para la corte”, indicó Helle.

Jonathan Ryan, Director Ejecutivo del Centro de Refugiados e Inmigración para Educación y Servicios Legales (RAICES por sus siglas en inglés), quien representa a los 12 inmigrantes, dijo a MundoHispánico que él está apoyando a los indocumentados y que está en contacto con ellos.

“Las historias de que nadie sabe dónde se fueron las víctimas son completamente falsas. Yo estoy continuamente en comunicación con las víctimas, ellas están listas para ayudar a la policía y al fiscal en su caso”, concluyó Ryan.