Universidad de Miami recibirá fondos para desarrolla vacuna contra el zika

El gobernador de Florida, Rick Scott, destinó hoy subsidios por un total de 25 millones de dólares a una decena de universidades y centros de investigación para realizar más estudios que busquen erradicar el virus del Zika.

Scott anunció hoy en un comunicado que dicha suma se suma a los otros 25 millones de dólares que destinó el año pasado para combatir el zika, que afectó a más de mil personas en Florida, que lo adquirieron en viajes.

Según informa NBC Miami, los fondos están destinados a 10 universidades del estado.

UM awards millions in state funds for research, development of zika vaccine: https://t.co/FVpFR2QvWB

