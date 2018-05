Nuevamente el presentador Alan Tacher opinó acerca del delicado pleito legal que sostienen Marjorie de Sousa y Julián Gil.

Lo anterior aconteció en una entrevista para el programa de Primera Mano conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Durante el programa de grupo Imagen recordaron los antecedentes de Tacher con la polémica pareja de actores.

Alan Tacher nuevamente opina sobre caso de Marjorie De Sousa y Julián Gil

En una primera ocasión Tacher en Despierta América compartió lo siguiente

“Hace unos días les conté que me encontré a Marjorie de Sousa en el aeropuerto y me dijo que desconfiaba del proceso legal para hacerle la prueba de ADN a su hijo a Matías, después me entero por nuestros reporteros que los abogados de Marjorie desmintieron que esto fuera verdad y aseguraron que ella no desconfiaba de la justicia mexicana”, puntualizó el comunicador.

Tacher invitó a Marjorie a “decir la verdad” asegurando que él “no es ningún mentiroso”.

Pero esta vez el mexicano opinó acerca de que a Julián no le permiten ver a su pequeño Mateo.

“Yo soy divorciado y no podría concebir que mi expareja no me dejara ver a mis hijos”, expresó Tacher

Continuó el mexicano: “Yo no creo que haya nada en el mundo que justifique que no tengas la oportunidad de ver a tus hijos”.

Para finalizar agregó: “Yo estaría muriendo en vida si no pudiera ver a mis hijos, por eso entiendo un poco cómo se siente Julian”.

Para infortunio del comunicador en los comentarios en redes sociales no le favorecieron.

“La Tacher, es un metido parece vieja chismosa que le importa no son sus hijos”, “qué te importa Tacher “, “eres una nena metiéndote en problemas ajenos”, “Alan no conoce la ética el profesionalismo”, escribieron algunos usuarios.

