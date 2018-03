Una persona roba identidad para nominar a Donald Trump al Premio Nobel de la paz

El Comité Noruego del Nobel, que selecciona a los ganadores del premio de la paz, dijo que alguien que utilizó una identidad robada nominó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para obtener el reconocimiento, informó el jueves la agencia de noticias noruega.

La agencia NTB citó al secretario del comité, Olav Njolstad, diciendo que parece que la misma persona también fue responsable de falsificar nominaciones en 2017.

Njolstad, que no pudo ser contactado inmediatamente para comentar, se negó a identificar a la persona y agregó que la policía noruega había sido informada.

“Todos los años recibimos muchas nominaciones no válidas, pero son nominaciones no válidas porque los nominados no están calificados para hacerlo”, dijo Njolstad a NTB. “Hasta donde yo sé, este es el primer ejemplo de alguien que nomina a alguien robando la identidad de otra persona”.

El Comité Nobel de Noruega mantiene los nombres de los candidatos en secreto durante 50 años. Sin embargo, aquellos que pueden nominar candidatos — parlamentarios, profesores universitarios, directores de investigaciones para la paz e institutos de asuntos internacionales y exganadores — pueden publicar sus nombres.

UPDATE: There are 328 candidates for the 2018 Nobel Peace Prize out of which 215 are individuals and 113 are organizations. Neither the names of nominators nor of nominees for the Peace Prize may be divulged until 50 years have elapsed. Read more here: https://t.co/emV6c50QSR

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 de marzo de 2018