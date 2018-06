Una pequeña guerrera en contra del cáncer (VIDEO)

Al entrar a la habitación de hospital de Camila Castillo, la pequeña está arropada con un frazada con estampado de cupcakes, mientras en el televisor sale un programa del canal de comida, pues a la niña de 10 años le encanta hacer pasteles. En la pared del cuarto, una estampa de la Virgen de Guadalupe evidencia del ruego incansable de una familia para que su hija gane la batalla contra el cáncer.

Camila lleva varias semanas internada en el Hospital de Niños de Atlanta, combatiendo una severa leucemia. A la niña le brillan los ojos al contar lo que desea hacer cuando salga del hospital.

“Yo quiero estar con mis hermanas y con mi papi. Y voy a hacer un pastel para él porque fue su cumpleaños y no lo pudimos pasar con él”, dijo la niña.

La pequeña terminó hace poco el cuarto grado, y a su corta edad le ha tocado luchar como una verdadera guerrera. En 2016 le diagnosticaron por primera vez el cáncer en la sangre, entonces recibió quimioterapia y un trasplante de médula ósea de parte de su hermanita.

“La primera vez lo tomamos más feo porque nunca habíamos pasado por eso. Ella empezó con muchos moretones, con fiebres, que sentía algo en la garganta, la llevábamos al doctor y decían que no tenía nada, pero ya el viernes la llevé de emergencias al Northeast Georgia y me dijeron que sospechaban que era leucemia y me mandaron para Scottish Rite y allí me lo confirmaron”, explicó su madre Susana Catalán.

Cuando la familia creía que el doloroso proceso había terminado y que la pequeña estaba libre de cáncer, los síntomas volvieron, así como el doloroso tratamiento que llevó a Cami, como la llaman cariñosamente, nuevamente a la clínica, de donde todavía no saben cuándo saldrá.

Camila tiene tres hermanas y la madre dice que con la ayuda de su esposo y de sus padres, puede quedarse con su hija en el hospital, pero tener que separarse de sus niñas ha sido muy difícil. Durante la visita al hospital, la madre cuidaba también de su pequeña Andrea de tres meses.

Empezar nuevamente el tratamiento es difícil para toda la familia, y Susana hace esfuerzos para animar a su hija.

“Le tiene que echar ganas ella, porque si no le echa ganas se va a deprimir toda y no la quiero ver así. Si ya lo logró una vez, otra vez no pasa nada”, dijo la madre.

Mientras MundoHispánico estaba en el hospital, Cami se quejó de dolor en un codo, además, el tubo que insertaron cerca de su corazón para darle la quimioterapia es una molestia que sufre a diario, incluso para poder dormir. La pequeña mantiene una buena actitud en medio de su lucha para un día poder jugar y divertirse, sin que el cáncer interrumpa todos sus sueños.

“Pidan por mi por favor, para mi cura”, pide la niña.

Debido al costoso tratamiento, al que se añaden los gastos de transporte, la familia ha considerado movilizarse a Seattle, si el tratamiento en Atlanta no resulta. Por eso, ha abierto una cuenta de recaudación de fondos de GoFundMe.

“Es mucho gasto tener que ir a la casa, regresar. Tengo las otras niñas en la casa, es doble gasto. Y luego también queremos tratar de irnos para Seattle, si es que la médula no le sale bien de ese chequeo que le van a hacer, porque el tipo de leucemia es agresivo y allá están los especialistas, y probablemente ellos puedan hacer más de lo que se puede hacer aquí”, sostuvo la madre.

Susana dice que admira el temple de su pequeña ante la enfermedad.

“Es muy fuerte, es más fuerte que yo. Cuando le dijeron que tenía cáncer la primera vez, lo tomé más feo yo, y ella como si nada. Me dijo: ‘mami, voy a estar bien’. Y uno ve cómo los pican y todo lo que ha sufrido ella, que le quemaban la piel y ella echándole ganas, y uno llorando”, manifestó la mamá. “Ella me dice: ‘mami, todas las noches estoy orando”.

Para la madre, la dolorosa experiencia es una lección de que lo en ocasiones puede ser motivo de quejas, en realidad es signo de una enorme bendición.

“He aprendido a valorar el tiempo que tenemos con los hijos cuando no están enfermos. Extraño el ruido de mis hijas, que a veces uno se enoja porque anden gritando o haciéndote mugrero. Pero ahorita me hace mucha falta. Tienes que valorar lo que tienes cuando lo tienes”, manifestó.

Para ayudar a Cami en su proceso de recuperación y enviarle buenos deseos ingrese aquí.

