Una novia evita que Harvey impida su boda por cuarta vez en Silsbee, Texas

La última vez que Jay y Karon Herrmann pospusieron su boda, la tormenta tropical Cindy estaba amenazando la costa del Golfo de México. Las dos veces anteriores a ello, los problemas familiares se interpusieron en el camino, incluido un error de programación y una enfermedad.

Con todo, Herrmann dijo que ella ha estado planeando su boda por dos años. Y cuando la tormenta tropical Harvey dejó caer un torrente de lluvia alrededor de Silsbee, no iba a dejar que pospusiera su boda por cuarta vez.

El Centro Comunitario Silsbee estaba vacío el domingo mientras Jay y Karon se preparaban para la boda, con líneas de mesas vacías y algunas personas del mismo centro comunitario como testigos.

La familia de Jay es de Pennsylvania y la de Karon estaba atrapada en el norte de Beaumont, así que tanto el lado del novio como el de la novia estuvieron vacíos durante la ceremonia, que se transmitió en vivo por Facebook.

“Ha sido una cosa progresiva tras otra”, dijo Karon, quien en lugar de dejar que la comida se desperdiciara, invitó al Departamento de Policía y al Departamento de Bomberos de Silsbee, así como a miembros de la Guardia Nacional estacionados en el sitio del viejo Walmart en East Avenue G, para comer el cerdo desmenuzado, la falda de res y los pasteles de boda que ella y Jay habían preparado para la boda.

“Ella decidió ponerse un delantal y empezar a servir la comida en su vestido de novia”, relató Jay al San Antonio Express News (mySA).

