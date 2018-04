Una epidemia que está acabando con las vidas de más latinos cada año (VIDEO)

Tenía solo 21 años, cursaba el tercer año en Georgia State University y quería ser neuróloga. Ante los ojos de muchos era una joven hermosa, inteligente, con un corazón generoso. Pero en marzo del año pasado fue encontrada muerta luego de una larga batalla contra lo que se ha convertido en una epidemia en Estados Unidos y que causa decenas de víctimas a diario, la mayoría de ellos jóvenes como ella.

Hoy su madre, que no quiso ser identificada por temor a la seguridad de su familia, relata como la adicción a fármacos con opio hizo pedazos los sueños de su hija y la llevó a una tragedia que aún, después de un año, no puede creer.

“Ella hubiera sido lo que quisiera, un médico, un abogado. Hoy todavía la gente la llora porque era un ser humano demasiado entregado a la gente “, dijo la madre.

El caso de esa joven es parte de lo que el gobierno de EE.UU. ha catalogado como una epidemia de salud nacional.

De acuerdo con la DEA las muertes por sobredosis de drogas con opio son la principal causa de muerte por lesiones en EE.UU.

En 2016, 63,632 personas murieron por sobredosis de opioides, superando así la cantidad de muertes por accidentes viales en ese año.

Y a pesar de que el gobierno está alertando a la población sobre las consecuencias del consumo de esas drogas, contrarrestar la dependencia es un gran desafío ya que cada día más personas cuentan entre los adictos.

Según la madre hispana mencionada anteriormente, el comienzo de la adicción de su hija fue a los 14 años, cuando un psiquiatra le recetó Adderall, un medicamento que se utiliza para tratar los síntomas del déficit de atención con hiperactividad.

De acuerdo con la madre, la joven, que era una estudiante muy aplicada, los tomaba para mantenerse alerta, algo que según la progenitora no le hacía falta. Esto trajo, según la madre, una adicción que más adelante la llevó a consumir opioides.

Ella asegura que no vio el problema porque confiaba en su hija y porque no notó cambios extraordinarios.

“Le preguntaba qué le pasaba en los ojos y me decía ‘es que me tomé una pastilla de la depresión’.Fue una ignorancia mía al síntoma. Yo siempre le creía”, lamentó.

Cuando al fin la hija le dijo lo que le pasaba acudieron a un psiquiatra que le recetó un medicamento. Pero relata que un problema con el seguro médico la hizo quedarse sin la receta médica. Poco después volvió a buscar su dosis, y lamentablemente, fue la última vez.

Hoy la madre reflexiona sobre aquellos días en que veía esa realidad como ajena, y dice ‘qué equivocada estaba’.

“Uno dice: ‘eso ni de chiste le va a pasar a mis hijos’, ellos están en buenas escuelas, vivimos en buenos barrios, yo estoy muy lejos de todo eso”.

Una receta mortal

Hace cinco años, Emmanuel Reyes tomó dos pastillas que estaban en dos frascos en su mesa de noche para calmar un fuerte dolor que le aquejaba. Poco después empezó a vomitar, su respiración paró y perdió el conocimiento. Lo próximo que el dominicano vio fue a los doctores atendiéndolo en una sala de emergencia de un hospital.

Dos pastillas casi le costaron la vida a Reyes de 30 años. Debido a su condición de anemia de células falciformes, una enfermedad que causa dolores crónicos y fatiga, Emmanuel toma medicamentos opioides como la metadona y la morfina. Él explica que accidentalmente mezcló dos opioides en una sobredosis casi fatal.

Emmanuel no quisiera tener que depender de estos medicamentos altamente adictivos. Ve alrededor de él una epidemia de personas muriendo por el consumo de opioides en EE.UU., la mayoría, personas saludables, que un día decidieron probar alguna pastilla, y más adelante no pudieron parar y hoy día sus muertes se cuentan en las alarmantes estadísticas que crecen cada día.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), un promedio de 115 personas mueren por sobredosis de opioides en EE.UU. cada día.

Entre el 2000 y el 2016 más de 600,000 personas murieron por sobredosis de drogas en el país, la mayoría de ellas, con alguna droga opioide.

Lo que el país ahora considera una epidemia, al principio se consideraba un problema de personas blancas de zonas rurales, pero, con el paso del tiempo se ha convertido en una epidemia que no hace distinción de raza.

“No podemos hablar de solamente los anglosajones o solamente los hispanos, estamos hablando de todo el mundo en general. Es una epidemia en la que estamos viendo niños desde los 10, 12 años, empezando a consumir drogas que antes eran para persona adultas, lo que son los opios, lo que es la heroína”, explicó Diana Plazas, gerente del Programa de Medicamentos Recetados de CETPA.

De acuerdo con datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., entre 2015 y 2016, las muertes relacionadas con los opioides entre latinos aumentaron en un 35 por ciento y con opioides sintéticos en un 183 por ciento. Solo en el 2016, 3,440 hispanos sufrieron una sobredosis por opioides, de acuerdo con cifras de la Henry J. Kaiser Family Foundation.

En una reciente visita del cirujano general de EE.UU. Jerome Adams a Georgia para hablar de la epidemia, envió un mensaje a la comunidad latina.

“Hay dos cosas que quiero decirle a la comunidad latina, número uno, no te engañes, esto no es solo un problema de blancos, no es solo un problema rural, este es un problema en todas las comunidades. Las sobredosis están aumentando y quiero que la comunidad latina sepa que ellos y sus seres queridos podrían ser víctimas de la epidemia de opio como cualquier otro. Número dos, utiliza estas tragedias para tener una discusión más profunda acerca de la salud en sus comunidades, hablar de vivienda, de empleo”, dijo Adams a MundoHispánico.

Historia de una epidemia

Lo que se ha convertido en una epidemia ha sido una receta que se ha cocinado durante muchos años en EE.UU. y que de acuerdo con Plazas empieza con la idea de que las personas no tienen por qué sufrir de dolor.

“Esto ha sido como algo cultural en EE.UU. porque en los años 30 es que empezó la gente en EE.UU. a decir que por qué tiene que sufrir la gente de dolor. Y es cuando empiezan a buscarse medicamentos para hacer que la gente no sufra y es cuando viene el opio para la época de la Guerra de Vietnam. Durante muchas generaciones se ha dado el hecho de que ‘aquí no tenemos que sufrir de dolor. Entonces es muy fácil ir a un médico a decir que te duele algo e inmediatamente te prescriban cualquier medicamento”, sostuvo.

“Cuando una persona se enferma es normal que vayamos al doctor y el doctor te pregunta, incluso con unas caritas de felicidad o tristes, cuál es tu nivel de dolor. Es una forma de medir, pero es algo difícil de comprobar porque la persona te puede decir, tengo un dolor de 10, cuando realmente el dolor es de dos. Muchas veces la gente inventa o exagera el dolor porque creen que es la forma en que podemos hacer que el doctor o los enfermeros del hospital me atiendan más rápidamente”, agregó Plazas.

Pierluigi Mancini, fundador y exdirector de CETPA explicó a MundoHispánico en 2016 que tras una directriz médica que se puso en práctica en la década del 90, que exigía que en las salas de urgencias se preguntara a los pacientes su nivel de dolor, se disparó el número de recetas de narcóticos como la morfina, la oxicodona y la hidrocodona.

“Aumentó el número de recetas, aumentó el número de usuarios de cualquier edad en los 90. A final de los 90 empezamos a ver el aumento de clínicas médicas con el objetivo exclusivo de vender recetas de narcóticos”, dijo Mancini.

Pero en 2010, tras dispararse los números de muertes por sobredosis y adictos a los medicamentos con opio, el gobierno decidió cerrar las clínicas donde las personas podían conseguir fácilmente los narcóticos.

“En esos 25 años creamos un grupo de personas adictas al opio y a los medicamentos narcóticos y, como ya no tenían la clínica donde ir a comprar las recetas y ya no estaba esa droga en la calle tan disponible como antes, empezamos a ver el aumento en el consumo de la heroína, con precios más bajos”, sostuvo Mancini.

Además, Plazas señala, que la relación entre la industria farmacéutica y los médicos complica este cuadro.

“Se ha descubierto que las farmacéuticas pagan a los médicos para que prescriban estos medicamentos. Eso es algo que para mí no es novedoso, es algo que se viene escuchando de muchos años atrás, solamente que hasta ahora se está empezando a poner atención a esto. Estos medicamentos son muy costosos y entre más personas los consuman, más dinero les da a las farmacéuticas y a quiénes los prescriben, los doctores”, comentó Plazas. “Detrás de esta epidemia de opio yo personalmente veo una cuestión de dinero más que la concientización o la realidad de querer ayudar a las personas en sus dolores”, sostuvo.

Más cerca de lo que parece

La epidemia del consumo de opioides tiene rostros cada vez más jóvenes. La mayoría de sus consumidores tienen entre 18 y 25 años, de acuerdo con el National Institute on Drug Abuse (NIDA).

Sin embargo, quienes trabajan con jóvenes aseguran que estan viendo cada vez más consumidores de estos narcóticos menores de 18.

Plazas asegura que los jóvenes hispanos no tienen que ir muy lejos para conseguir estas pastillas.

“Los hispanos tendemos a guardar los medicamentos por si alguna vez los necesitamos nuevamente”, dijo Plazas que explicó que es importante desechar estas drogas, pero hacerlo de la forma correcta, en lugares de depósito designados.

“Muchos de estos sitios están en departamentos de policía. A la gente le da miedo ir a estos departamentos de policía, pero no hay problema, estamos tratando de que la gente crea que solamente va a entregar esa droga que tú no necesitas en casa y obviamente si no la quiere entregar al departamento de policía, sé que algunas farmacias como Walgreens o CVS, también tienen algunas cajas de recolección”, explicó.

Plazas explicó además, que luego de los opioides, el próximo paso en la escala de la adicción es la heroína y que muchos están ‘graduándose’ a la heroína.

“Cuando estos medicamentos dejan de funcionar el siguiente paso es la heroína. Y la heroína antes se podía conseguir a 60 dólares, 100 dólares el gramo, ahorita está a los mismos 5 dólares de una pastilla. Por eso es que más y más los chicos están entrando, no solamente a las drogas, sino a la heroína que es una de las drogas más potentes en comparación con cualquier otra”, dijo Plazas.

“Te va a agarrar como un pitbull”

Un año después de su prematura partida, la madre de la joven fallecida reflexiona sobre qué pudo haberlo hecho mejor. Hoy piensa que se dedicó a ser amiga de su hija y debió dedicarse más a ser madre.

“Yo no le hubiera dejado a mi hija, no le hubiera dado mucha libertad porque como yo la veía tan inteligente, tan madura, entonces yo le di libertad. Yo confiaba mucho más en ella. Pero no me metí más adentro como debía haberme metido porque yo confiaba en ella y en lo que me decía y lógicamente, a veces los hijos nos dicen lo que queremos oír, pero como padres debemos meternos mucho más adentro”, manifestó.

Además le dijo a los padres latinos que es importante olvidarse de las opiniones de los demás a la hora de buscar ayuda para sus hijos.

“Los hispanos somos más del miedo a lo que dirá la gente, y la verdad yo me he dado cuenta que eso no cuenta, ni los amigos, ni la sociedad, ni nadie. Es mi hijo el que es más importante. Los padres siempre vamos a cometer errores, pero no tenemos que aparentar ante la gente o tener temor a la gente cuando está en riesgo la vida de nuestros hijos”, dijo.

Reyes, por su parte, tiene que tomar estos medicamentos a diario por sus problemas de salud y se pregunta porqué hay jóvenes que juegan con sus vidas al usar los narcóticos sin ninguna necesidad. Él le envía un fuerte mensaje a quienes piensan que una pastilla no les hará daño.

“Uno puede decir ‘esa no va a ser la realidad mía, yo solo tengo una bolsita de dos o tres. Eso es para despertarme la mente. Tengo exámenes. Eso te va a agarrar como un pitbull. Te va destruir la mente, te va a destruir el cuerpo. Te va destruir todo. Es muy ignorante que una persona diga ‘ese no voy a ser yo’. No voy a dejar que pase, porque yo tengo control’. Eso va a tener control de ti, muy fácil, tarde o temprano”, alertó Reyes.

Para localizar los centros de depósito de medicamentos ingrese a este enlace.