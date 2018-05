El vídeo de un tigre en una fiesta de graduación moviéndose frenéticamente en una jaula se volvió viral después de que miles de personas lo compartieran en las redes sociales, muchas de ellas repudiando el incidente.

Todo sucedió en Miami, durante la ceremonia de graduación de la preparatoria Christopher Columbus, una institución católica y privada el pasado viernes 11 de mayo.

Predators Unlimited, que cuenta con la licencia para hacer este tipo de eventos con sus animales exóticos, ya había recibido fuertes críticas por parte de PETA, organización que defiende los derechos de los animales, que afirma que Predators Unlimited ha sido fichada anteriormente “por no proporcionar a los animales recintos seguros y cuidados veterinarios adecuados, entre otras violaciones de la Ley federal de bienestar animal”.

Asimismo, en un comunicado de prensa, PETA indicó que habían enviado una carta al director de la escuela, David Pugh quien prometió que no usará animales en ninguno de los eventos de la escuela.

El director de la institución David Pugh ha pedido disculpas. En un comunicado aseguró que “como comunidad escolar, lamentamos la decisión de haber tenido animales vivos en nuestro baile de graduación. Este incidente de ninguna manera refleja los valores maristas de nuestra escuela y / o los logros de nuestros jóvenes, ni nuestra sensibilidad hacia los derechos de los animales”.

Al evento también fueron llevados otros animales salvajes y ante la indignación de muchos Pugh igualmente expresó que se evaluaran de inmediato las políticas y procedimientos actuales con respecto a todas las actividades y eventos escolares”.

MundoHispanico cuestionó al director del plantel quien solo indicó que el evento había sido organizado por Infinity Sound Production. Intentamos comunicarnos con dicha compañía y al igual que sucedió con Predators Unlimitted, no recibimos respuesta al cierre de esta edición.

Ron Magel, director de comunicaciones del zoológico de Miami, dijo que “la gente cree que porque estas empresas tienen licencias y son legales, no hay problemas, pero no están pensando en la salud mental del animal. Es cruel poner a un animal así alrededor de todos estos niños gritando, música, con fuego y luces, eso no es normal”.

La joven que publicó el vídeo dice estar sintiendo el rechazo de muchos estudiantes de la institución, incluso el de su propio hermano y ha escrito en Facebook que no tenía intención de hacerle daño a la escuela.