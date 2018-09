Un muerto, una docena de heridos y 8 mil evacuados de sus hogares por explosiones de gas en Boston

Una serie de explosiones de gas que afectaron al menos 23 edificios en varias localidades del estado de Massachusetts hicieron que alrededor de 8,000 personas fueran evacuadas de sus hogares en los suburbios de Boston y no estaba claro el viernes en la mañana cuándo podrían regresar, reportó NBCNews.

Las explosiones terminaron con la vida de al menos una persona, hirieron a otras 12 y destruyeron docenas de casas y otros edificios en Andover, North Andover y Lawrence el jueves.

Communities are pitching in to help! The @MarketBasket in Lawrence donated a dozen carts of food to emergency responders. Such a kind gesture! https://t.co/IN2aC4RznU pic.twitter.com/JlK1ypm5ws — Boston 25 News (@boston25) September 14, 2018

Los residentes que fueron evacuados “deben esperar que el proceso de restauración tarde varios días o más”, dijo Andrew Maylor, gerente municipal de North Andover, en Twitter.

Gas meter shutoff to impacted homes is ongoing. Then the power cannot be restored until each of those homes are inspected. — Andrew Maylor (@Town_Mgr_Maylor) September 14, 2018

Los bomberos corrieron durante horas de un incendio a otro y las cuadrillas de servicios públicos se apresuraron a cortar el suministro de gas y electricidad para evitar futuras explosiones. Los bomberos y las cuadrillas de servicios públicos iban de puerta en puerta para realizar controles de seguridad, dijeron las autoridades.

Se reportaron alrededor de 70 incendios, explosiones o investigaciones de olor a gas, dijo la Policía del Estado de Massachusetts.

The over pressurization of the gas lines in @north_andover , Andover and Lawrence that resulted in the loss of life, injury and significant property damage yesterday was unprecedented. People should expect that the restoration process will take several days or longer. — Andrew Maylor (@Town_Mgr_Maylor) September 14, 2018

El incidente comenzó aproximadamente a las 17:00 hora local (21:00 GMT), cuando varios inmuebles en las poblaciones de Lawrence, Andover y North Andover sufrieron distintas explosiones de gas cuyo origen aún se desconoce.

