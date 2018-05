Un mal divorcio tiene a Chivas en serios problemas financieros

Las Chivas Rayadas del Guadalajara están pasando un verano de escándalo. Lo que debía ser un periodo de reacomodo y reflexión tras la obtención de la Concachampions, y el derecho a jugar el Mundial de Clubes, se está convirtiendo en una telenovela llena de incertidumbre, rencor y una aparente venganza personal contra el dueño del “Rebaño Sagrado”: Jorge Vergara.

Las @Chivas tienen una deuda de casi mil millones de pesos con el @SATMX https://t.co/01droaAE0s pic.twitter.com/ZA4DHfgZik — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 10, 2018

Ha trascendido que las Chivas Rayadas del Guadalajara enfrentan problemas ante Hacienda, por la falta de pago de impuestos de varios de sus futbolistas hace varios años. En la época señalada, Angélica Fuentes, ex esposa de Jorge Vergara, llevaba las riendas financieras del club, y de acuerdo a investigaciones habría omitido esos pagos, desviándolos a través de una empresa que hoy se reporta como “fantasma”.

Tengo la sospecha de que los problemas económicos de Chivas comenzaron en la alcoba de Jorge Vergara… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 10, 2018

Además Jorge Vergara podría perder su empresa, Omnilife, como parte del proceso de divorcio que sostuvo con Angélica Fuentes. Ese litigio aún tiene al empresario sin la posibilidad de ver a las hijas que procreó con la empresaria y con inmuebles en disputa.

¡Ya salió el peine! El @SATMX trata de cobrar a @Chivas 800 millones de pesos por la falta de pago de impuestos a jugadores y entrenadores; el club señala a empresas de outsourcing, contratadas en la época que Angélica Fuentes era CEO de Omnilife #LléveloLlévelo pic.twitter.com/8ZwbbIEBTH — San Cadilla (@SanCadilla) May 9, 2018

La pareja se casó en 2008 y se divorció en 2015. Ese año se revelaron irregularidades en los manejos de Fuentes, como el intento de venta de acciones falisificando la firma de Vergara y también la comercialización de obras de arte, propiedad de la empresa, en valores mucho más bajos a los reales, causando perdidas por varios millones de dólares.

Imperdible edición de @muralcom

Reportan @ra_estrada y @sancadilla calvario económico de @jorgevergara o los estragos de Angélica Fuentes •Hacienda reclama 800 mdp

•Debió pagar 600 mdp a AF para recuperar acciones OmniLife

•Debió cederle casa en Aspen por 30mdd

•Y mucho más — Rafael Ramos (@RafaeIRamosV) May 9, 2018

Con estos problemas de Jorge Vergara, Chivas se ve involucrado en este conflicto y no puede evitar pagar las consecuencias de la disputa de su propietario. Al ser un bien más, financieramente es entendible que el empresario busque recursos de lo que tiene disponible, y de ahí derivan la venta de futbolistas y la falta de premios hacias sus jugadores.

Fuentes sigue activa en redes sociales y no ha declarado sobre el tema particular del Servicio de Aministración Tributaria. Algunos de sus twitts son considerados burlas hacia su ex pareja. Mientras tanto, la directiva de Chivas ha llamado a una conferencia de prensa extraordinaria para el lunes 14 de mayo, en la que se esperan más detalles de lo que puede pasarle al equipo.