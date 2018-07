Luego de vivir en Estados Unidos por más de 20 años, Roberto Calvillo, un electricista mexicano de 38 años, fue deportado a su país por órdenes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, sus siglas en ingles).

Calvillo, quien tenía más de un año llevando un grillete en el tobillo, no podía creer que su destino fuese volver a su país la madrugada del pasado 23 junio cuando fue deportado por policías de inmigración en el aeropuerto internacional de Atlanta, en medio de las lágrimas y el dolor de su familia.

“¿Por qué nos están haciendo esto a nosotros. Ellos no tienen corazón, ¿cómo pueden ver a los niños sufrir?”, se preguntaba Monserrate Calvillo, hija mayor del electricista mexicano, quien sus 16 años le ha tocado convertirse en ama de casa para que su madre pueda ir a trabajar.

La joven ahora cuida a sus hermanos, les da de comer y supervisa que hagan sus tareas escolares, dijo su madre, Azucena Calvillo, a MundoHispánico.

“Esto es horrible, todavía no terminamos de procesar lo que ocurrió”, dijo Calvillo, de 39 años, mientras aprieta sus manos y relata la dura experiencia que vive. “Él era quien mantenía la familia, ahora me toca a mí, tengo dos trabajos limpiando baños, cocinas, oficinas”.

En Ecatepec, una violenta barriada a las afueras de la Ciudad de México, y en medio de la tristeza por “perderlo todo”, Clavillo trata de adaptarse a su nueva vida. En dos décadas que estuvo ausente en su tierra, todo ha cambiado, dice, menos la falta de oportunidades.

“Aquí no se encuentra trabajo, he buscado y nada, nuestro gobierno está muy mal”, dijo Calvillo a MundoHispánico. “Además, la inseguridad es horrible, a cada rato escucho balaceras, y no provoca ni salir”.

Viviendo a la sombra de la deportación

Calvillo contó que un arresto por manejar sin licencia en 2007 fue lo que activó una orden de deportación previa que pesaba en su contra. Sin embargo, con la ayuda de un grupo de abogados, logró frenar el proceso y conseguir un permiso de trabajo que estuvo vigente los últimos tres años.

Con las nuevas políticas migratorias del gobierno de Donald Trump su orden de deportación fue reactivada. A pesar de que Calvillo ya fue deportado, el miedo por “La Migra” continúa pues teme que su esposa sea la siguiente víctima.

“Ahora yo manejo para el trabajo”, dice atemorizada Calvillo. “Si me para la policía mis hijos se quedarán solos”.

La pareja tiene tres hijos estadounidenses: Gerardo de 18 años, Montserrate de 16, y la pequeña Amy de diez.

“Siempre estoy preocupada en la escuela pensado si algo le pasa a mi mamá”, dice Montserrate.

El miedo sólo pasa cuando su madre llega a casa.